AI Slovenija poziva DZ, naj ne podpre dviga glob za kršenje prepovedi zbiranja

V sporočilu za javnost so pri Amnesty International (AI) Slovenia zapisali, da mora biti nalaganje kazni, da bi se zagotovilo spoštovanje ukrepov, zadnja možnost, potem ko so se alternative izkazale za neuspešne, ali če postane jasno, da cilja ni mogoče doseči s temi drugimi sredstvi.

"Učinkovit odziv na zdravstveno krizo temelji na spoštovanju človekovih pravic, poudarja opolnomočenje in vključenost skupnosti ter vključuje politike, ki so zgrajene na zaupanju in solidarnosti," so prepričani v AI Slovenija.

Ko so ljudje opolnomočeni in imajo podporo, da lahko prostovoljno sledijo potrebnim ukrepom javnega zdravja, je možnost, da bodo sodelovali z oblastmi ter spremenili svoje vedenje, veliko večja, kot pa če jim grozijo prisilni ukrepi, so dodali. Napovedan dvig glob, ki ga predlaga vlada v šestem protikoronskem zakonu in o katerem bo v sredo odločal DZ, pa je po njihovi oceni v popolnem nasprotju s temi načeli.