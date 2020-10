Aktiviran načrt dejavnosti MZ, predvideva tudi rešitve na terenu

Načrt za vse deležnike v zdravstvu, ki sodelujejo pri obvladovanju epidemije, predvideva določene naloge in odgovornosti. Izvajalci zdravstvenih storitev - to so bolnišnice in zdravstveni domovi - morajo tako poleg izvajanja svoje zdravstvene dejavnosti načrtovati tudi druge ukrepe, ki bi jim v času zaostrovanja epidemičnih razmer omogočali čim bolj nemoteno delovanje.

Ukrepi morajo vsebovati tudi pogoje in način, da se v zdravstvene namene lahko uporabi dodaten kader, omeji dopust, uredi premestitev osebja med zavodi, vključi koncesionarje, študente, specializante, brezposelno zdravstveno osebje.

Vse splošne bolnišnice morajo vzpostaviti sivo cono

Najpomembnejši organizacijski ukrepi, ki jih morajo predvideti bolnišnice, so zagotovitev ločene poti obravnave bolnikov s covidom-19, pospešeno sproščanje prostorov za namestitev okuženih ter določanje prioritet pri obravnavanju bolnikov glede na stopnjo nujnosti oz. na podlagi klinične slike. Vse to predvidevajo tudi odredbe, ki jih je ministrstvo za zdravje izdalo prejšnji teden.

V načrtu, ki ga je STApridobila od ministrstva, je zapisano, da morajo vse splošne bolnišnice vzpostaviti t. i. sivo cono, v primeru večjih potreb se imenujejo dodatne negovalne bolnišnice, ki se polnijo glede na lokalne potrebe.

Bolnišnice morajo tudi sprejeti ukrepe za pospešeno sproščanje oz. nadomeščanje ventilatorjev oz. sprostitev kapacitet v intenzivnih enotah, omejiti nenujne obravnave oz. sprejeme. Če se bodo potrebe po bolnišničnih posteljah za obravnavo bolnikov s covidom-19 povečevale, bodo morale bolnišnice spremeniti namembnosti prostorov, dodatne posteljne zmogljivosti bodo lahko iskali tudi zunaj zdravstvenih ustanov.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti so morali pripraviti načrt za delo v primeru epidemije, ki ga je potrjevalo ministrstvo.

Varovalno opremo morajo zagotoviti za mesec dni dela

Sicer pa je v načrtu, ki nosi datum 17. avgust, zapisano, da lahko bolniki z nalezljivo boleznijo vstopijo v vse javne zdravstvene zavode, ki imajo 24-urno organizirano službo nujne medicinske pomoči, to so večinoma zdravstveni domovi, razen v Celju, Novem mestu in na Koroškem. Zato morajo ti zagotoviti pogoje za varno obravnavo v primeru suma na nalezljivo bolezen.