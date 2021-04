PRENOS V ŽIVO: V četrtek ob 4442 PCR-testih potrdili 949 novih okužb

Iz Splošne bolnišnice Celje so sporočili, da imajo hospitalizirana 102 bolnika s covidom-19. 19 jih potrebuje intenzivno terapijo, šest so jih iz bolnišnice odpustili.

V domovih za starejše se je od začetka cepljenja, 27. decembra, stanje do danes bistveno izboljšale. To je izpostavil Cigler Kralj in dodal, da je bilo v zadnjem tednu na novo okuženih v DSO 28 stanovalec in 14 zaposlenih. Te okužbe so se pojavile v Trbovljah, Domžalah in Fužinah. Cigler Kralj je dejal, da se okuženi stanovalci in tudi zaposleni dobro počutijo in predvsem pri starejših okužba ne povzroča "hujših težav" .

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 bodo so sodelovali minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj , vodja posvetovalne skupine za cepljenje prof. dr. Bojana Beović , Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak .

Poudarila je, da so neželeni učinki cepiv proti covidu-19 lahko neprijetni, "a res izjemoma nevarni". "In če so lahko izjemoma nevarni, je to še posebej redko prav v starostnih skupinah, ki so zaradi bolezni najbolj ogrožene." Za ljudi, starejše že od 50 let pri cepljenju proti covidu-19 ni prav nobene dileme, je izpostavila in dodala, da je cepivo treba dobiti čimprej, vprašanje izbire cepiva pa je popolnoma odveč.

"Prioritetne skupine za cepljenje, ki so bile upoštevane v Sloveniji, so se izkazale za zelo smiselne, saj smo tako rekoč povsem prekinili zbolevanje stanovalcev domov za starejše, posamezni izbruhi so posledica tega, da cepivo ne ščiti 100-odstotno." Ob tem je še dodala, da je žalostno, da v Sloveniji še vedno vsak dan umirajo ljudje v svojih 60 in 70-letih, ki bi že morali biti cepljeni. "Umiranje ljudi zaradi covida-19 v današnjem času ni razumljivo in ni potrebno, saj bi vse vsak lahko že pravočasno zaščitil s cepljenjem, če bi se le želeli."

Po podatkih NIJZ in ministrstva za zdravje naj bi prejeli dodatnih 465.000 odmerkov omenjenega cepiva - ta dobava sicer še ni uradno potrjena - danes pa na NIJZ pričakujejo dobavo 76.000 odmerkov cepiva AstraZeneca, je pojasnila Beovićeva.

Deana Potza iz zdravstvenega inšptektorata je dejala, da na splošno ugotavljajo, da se stanje na terenu izboljšuje. Organizacija in izvajanje cepljenja večinoma potekata v skladu z Nacionalno strategijo, poleg tega dodatni cepilni centri prehajajo na aktivno vabljenje ljudi na cepljenje. "V preteklem tednu je bilo opravljenih tudi 175 nadzorov nad izvajanjem cepljenja. Neskladnosti so bile tokrat ugotovljene le v enem primeru in sicer pri koncesionarju v sklopu cepilnega centra ZD Izola. Neskladje je bilo takoj tudi odpravljeno."

V obdobju od 19. do vključno 25. aprila so inšpektorati opravili skupno 3.608 nadzorov, pri čemer je bilo izdanih 20 prekrškovnih sankcij, 312 opozoril po Zakonu o prekrških in 212 upravnih ukrepov. Potza je spomnila še na primere oseb, ki so bile dne 27. aprila vabljene na cepljenje v cepilni center ZD Ljubljana na Gospodarskem razstavišču, vendar pa nato cepljenje ni bilo izvedeno. V tem primerih se je izkazalo, da so bile vabljene pomotoma. "Napake se ob izvedbi tako množičnega cepljenja lahko zgodijo, skupni cilj vseh pa je, da se napake v čim večji meri odkrijejo in v najkrajšem možnem času odpravijo. Na ta način bo prebivalcem zagotovljena ustrezna dostopnost do cepljenja proti covidu-19."

Pečjak je pojasnil, da so v skupaj dveh tednih opravili nadzore na 26.373 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov. Dnevno je to povprečju znašalo 1884 nadzorov. "Nekatere nadzore smo opravili tudi na podlagi prijav s strani občanov," je dodal. "Pri podrobnem pregledu izvedenih ukrepov lahko ugotovimo, da smo v zadnjih dveh tednih izrekli skupaj 1429 ukrepov. Od tega smo izrekli 1180 opozoril in izdali 243 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov."

Izpostavil je, da je namen policije pri nadzorih ta, da se z najmilejšimi sredstvi in ukrepi doseže zakonito zasledovan cilj - njihovo spoštovanje. "To dokazuje tudi podatek, da je policija v skoraj 83 odstokih izrekla opozorilo."