'Akutno fazo zlahka preboleli, a covidni rep maha še dolgo'

Bolniki, ki so kritično bolni in so se v enotah intenzivnega zdravljenja zdravili tudi več tednov, imajo prizadete številne organe in tkiva, zato je njihova rehabilitacija zelo naporna ter zahteva sodelovanje številnih strokovnjakov s področja interne medicine, psihiatrov, specialistov s področja somatske rehabilitacije itd., saj je okrevanje po bolezni zelo kompleksno in dolgotrajno. Bolnike premestijo oz. jih družinski zdravniki napotijo v Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča ali pa v zdravilišča, saj ob odpustu iz bolnišnice denimo sploh ne morejo hoditi, pravi Tomažič.

Bolnikom, ki imajo zelo hud potek covida-19, bolezen posledice pusti zlasti na pljučih, pri čemer lahko pride do fibroze (brazgotinjenja pljuč), zamašitve žil v pljučih, prizadeti pa so lahko tudi številni drugi organi, je pojasnil infektolog z Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Janez Tomažič .

V doslej največji raziskavi z najdaljšim trajanjem spremljanja zdravstvenega stanja bolnikov, ki so bili odpuščeni iz bolnišnice po prebolelem covidu-19, so ugotovili, da je po šestih mesecih po začetku bolezni večina bolnikov potrdila vsaj en prisoten simptom, zlasti izčrpanost, utrujenost ali mišično oslabelost, zasoplost, težave s spanjem in tesnobo ali depresijo.

"Priznati moramo, da šele začenjamo razumeti dolgoročne posledice in zaplete, ki jih lahko povzroči virus, vključno s krvnimi strdki v žilah (tromboze, embolije), nevrokognitivnimi motnjami, nevrološkimi (motnje požiranja, govora, termoregulacije itd.) in duševnimi težavami (motnje spomina, razpoloženja, pozornosti itd.), okvarami srca in pljuč (bolečina v prsih in tesnobnost, palpitacije, kašelj, težko dihanje), motnjami voha in okusa, okvarami ledvic, jeter, črevesja (driska, slabost), mišic in drugih organov in tkiv ter tudi negativnimi posledicami za spolno življenje moških (erektilne motnje). Mnogi bolniki tudi mesece trpijo zaradi težav, čeprav so bili pred okužbo povsem zdravi,"pojasnjuje Tomažič.