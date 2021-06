Alfa, beta, gama, delta ... Koliko različic novega koronavirusa še prihaja?

Ko virusi preskočijo na ljudi, so zelo redko "popolni", pravi prof. Wendy Barclay, virologinja na univerzi Imperial College v Londonu. A medtem ko se, kot pravi, nekateri virusi naselijo v gostitelju in "se imajo lepo", obstajajo drugi, ki so zelo uspešni v krepitvi svojega potenciala prenosa na nove in nove gostitelje.

Med slednje se očitno uvršča tudi novi koronavirus. Ko je virus izbruhnil v Vuhanu, je bila njegova širitvena moč (R0) okoli 2.5. Gre za povprečno število ljudi, ki jih okuži okužena oseba. Različica delta naj bi jih okužila že osem.

"Ta virus nas je zelo presenetil. Presega vse, česar smo se bali," je za BBC dejal dr. Aris Katzourakis, ki preučuje evolucijo virusov na univerzi v Oxfordu. "Dejstvo, da se je to zgodilo dvakrat v 18 mesecih, in da je naslednja različica za 50 odstotkov bolj prenosljiva, je res velik skok," je dejal. Po njegovem mnenju je sicer "neumno" poskušati določiti, kako visoko bi lahko šla širitvena moč virusa, a strokovnjaki pričakujejo, da se bo virus še okrepil.

Obstajajo namreč virusi, ki imajo veliko večji R0 in imetnik rekorda, ošpice, lahko povzroči zelo eksplozivne izbruhe. Ko gre za novi koronavirus pa ima ta po mnenju strokovnjaka še nekaj manevrskega prostora za "izboljšave".

Te lahko virus doseže tako, da izboljša mehanizem vezave na celice gostitelja, podaljša čas, ko lahko preživi v zraku, k "boljšemu" širjenju pa lahko prispeva tudi višja koncentracija virusa v okolju.

A to še ne pomeni, da bomo z različicami prišli do samega konca grške abecede in dosegli omego, ki bi bila "neustavljiva zver", mirijo strokovnjaki. "Obstajajo omejitve in ne obstaja super-končni virus, ki ima vse slabe kombinacije mutacij," je dejal dr. Katzourakis, ki meni, da je hitro cepljenje lahko učinkovita ovira za virus, ki se mora prilagajati hitreje, to pa bi ga lahko oslabilo.