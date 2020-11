Algoritem, ki na podlagi kašlja prepozna okuženega s koronavirusom

Algoritem umetne inteligence (AI) so zasnovali v laboratoriju Massachusetts Institute of Technology (MIT). Znanstvenik MIT-a Brian Subirana , soavtor članka, objavljenega v časopisu IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology, je dejal: "Način, kako ustvarjate zvok, se spremeni, če imate covid-19, tudi če ste brez simptomov." Dejal je, da ključnih razlik v zvoku asimptomatskega kašlja bolnika s covidom-19 človeška ušesa ne slišijo.

A za to, da bi lahko test razvili v aplikacijo, bi raziskovalci potrebovali regulativno odobritev. V poročilu piše, da bi aplikacijo lahko uporabljali za vsakodnevno pregledovanje študentov, delavcev in javnosti, ko se bodo šole, službe in javni prevoz ponovno odpirali, ali pa za testiranje športnikov, da bi hitro opozorili na izbruhe v skupinah.

Na podobnih projektih delajo tudi druge številne organizacije, med njimi univerza Cambridge, univerza Carnegie Mellon in britanski zdravstvenistart upNovoic. Julija je Cambridgeev projekt Covid-19 Soundsporočal o 80-odstotni uspešnosti pri prepoznavanju pozitivnih primerov koronavirusa na podlagi kombinacije zvokov dihanja in kašlja. Do avgusta so imeli 459 vzorcev zvokov kašlja in dihanja, ki jih je oddalo 378 posameznikov, zdaj jih imajo že okoli 30.000. Toda laboratorij MIT je zbral približno 70.000 avdiovzorcev, vsak od njih pa vsebuje več primerov kašlja, vzorce pa je dalo 2.500 ljudi s potrjenim primerom koronavirusa.

Strokovnjak za umetno inteligenco Calum Chace je algoritem opisal kot "klasičen del umetne inteligence". "Gre za enak princip kot hranjenje stroja z veliko rentgenskimi žarki, da se nauči odkrivati ​​raka," je dejal. "Gre za primer umetne inteligence, ki nam je v pomoč. In za zdaj v tem ne vidim veliko slabosti."