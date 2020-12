Ali bo cepivo proti covidu-19 uspešno pri zajezitvi širjenja virusa?

Pri okužbah dihal je nos vstopna točka virusa. Tam se slednji hitro razmnožuje, imunski sistem pa tvori protitelesa, ki so specifična za sluznico. Če je oseba drugič izpostavljena virusu, si protitelesa zapomnijo virus in ga zaustavijo, še preden se razširi po telesu. Nasprotno pa cepivo vbrizgajo globoko v mišico, nakar se absorbira v kri, kjer imunski sistem spodbudi k tvorbi protiteles. To naj bi bilo dovolj, da cepljena oseba ne bo zbolela.

" Veliko ljudi meni, da jim po cepljenju ne bo več treba nositi mask, " je za New York Times dejal Michal Tal , imunolog na ameriški univerzi Stanford. Zanje bo ključna informacija, tako pravi Tal, ali so še vedno lahko kužni. Če bodo namreč cepljeni posamezniki 'tihi' prenašalci virusa, bo slednji še naprej krožil med populacijo.

Nekatera od teh protiteles bodo prišla do nosne sluznice, ni pa jasno, koliko in kako hitro. " To je dirka. Glavno vprašanje je, ali se lahko virus razmnožuje hitreje, kot ga lahko imunski sistem nadzoruje ," pravi Marion Pepper, imunologinja z univerze Washington.

Kljub temu so strokovnjaki izrazili optimizem, da bodo cepiva virus dovolj zavirala tudi v nosu in grlu, kar pomeni, da cepljeni ljudje virusa ne bi mogli širiti. Bhattacharya je dejal, da ga je spodbudilo nedavno delo, ki je pokazalo, da imajo ljudje, ki so prejeli cepivo proti gripi, v nosu veliko protiteles. Študija bolnikov s covidom-19 pa je pokazala, da so ravni protiteles v slini in krvi tesno usklajene, kar kaže na to, da bi močan imunski odziv v krvi zaščitil tudi sluznico.

Strokovnjaki so sicer poudarili, da proizvajalci cepiv še niso podali dovolj podatkov o tem, koliko cepljenih ljudi se je okužilo z virusom, a so bili brez simptomov. AstraZeneca je sicer novembra objavila nekatere rezultate kliničnih testiranj in dejala, da so se prostovoljci redno testirali na prisotnost virusa, rezultati pa so pokazali, da bi lahko cepivo preprečilo nekatere okužbe.