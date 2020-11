Ali izgubljamo bitko za naše starše, dedke, babice?

V Domu dr. Janka Benedika Radovljica, kjer biva 196 stanovalcev so že potrebovali pomoč psihologa za varovance. Vsak po svoje pa se s strahovi in stiskami soočajo svojci. V prvem valu so v domovih izgubili 74 oskrbovancev, v drugem že okoli 600. V začetku oktobra pa je bil pristojni minister Janez Cigler Kralj še prepričan, da so razmere resne, a da niso dramatične.

"Skoraj tri mesece že nisem obiskal demente mame," pred domom, kjer je nastanjena, pripoveduje Zlatko Bernard . Še zadnja srečanja poleti so bila z razdalje. "Bilo mi je hudo, videla sva se preko mize," pove. Zdaj so edina bližina njene fotografije. "Nič ne moreš. Imaš svojca, pa ne moreš do njega," pravi Bernard, ki se boji, da se ga mama ne bo več spomnila.

Kdaj bodo odprli domove za ostarele?

Biserka Marolt Meden iz Združenja za dostojno starost Srebrna nit je v oddaji 24UR ZVEČER povedala, da je bilo poleti premalo storjenega za pripravo na drugi val, posledice pa so danes več kot očitne. "Ni bilo sprejetih kadrovskih normativov, ni bilo ustreznih zunanjih enot, izkazalo se je, da so rdeče cone premajhne. Nihče ni pričakoval tako velikega vala okužb v posameznem domu in vsi direktorji domov so se znašli pred težkimi nalogami. Na žalost so DSO v pristojnosti dveh ministrstev in vse preveč je zamujanja, prepočasnih odločitev, čakanja na točna navodila ..."

Državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiCveto Uršič je dejal, da so stanovalci, njihovi svojci in zaposleni res v hudih stiskah. "Situacija se je jeseni dramatično spreminjala. Mi smo poleti organizirali usposabljanje za strokovne delavce, kako se soočiti s covidom, domovom smo zagotovili potrebno opremo, pripravili smo krizne načrte, kako organizirati sivo in rdečo cono, dogovorili smo se, da gredo prvi okuženi v t. i. covid bolnišnice. Žal je jeseni prišlo do izjemnega porasta okužb."Morda smo se res kdaj prepozno odločili, morda te odločitve kdaj niso bile prave, priznava, a sledili smo nasvetom zdravstvene stroke. Uršič tudi pravi, da je bila država do DSO precej mačehovska zadnjih 10 ali 15 let. "Domovi in stavbe so stare, kadrom ni bilo posvečene dovolj pozornosti, podhranjeni so. V času epidemije smo lahko samo pomagali z dodatki in dodatnim zaposlovanjem – reagirali smo, žal, na precej slabo podlago."

Ana Lukner Roljič, podjetnica in ustanoviteljica Anine zvezdice, ki ima tudi sama starše v domu, je povedala, da se je kvaliteta celotne družine izjemno spremenila, odkar nimajo stikov. "Mama ima že 11 let zelo hudo demenco, je nekako v zadnji fazi, ravno je prebolela covid, oče je bil vmes trikrat testiran, hvala bogu je bil on dobro. Velikokrat mi reče, da je zaprt med štiri stene, da je kot v zaporu, ker je sam v sobi in sploh ne vem, kje jemlje voljo in pozitivnost, ki jo ima, da nam je lahko vsem za zgled. V dveh mesecih sta se videla samo nekajkrat, oče je ne more obiskati. Zelo se pogrešamo, meni je najbolj groza, ker sem nemočna, ne morem pomagati in spomini in naša ljubezen me držijo pokonci in upam, da se bo vse kmalu končalo."

Denis Sahernik iz Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je zagotovil, da je oskrba še vedno strokovno ustrezna. "Razmere niso enostavne, jih pa domovi obvladujejo po svojih najboljših močeh in z veliko prizadevnostjo zaposlenih. Domovi so morali ustaviti določene aktivnosti, ki so prej popestrile družabno življenje in se prilagoditi, sedaj je več individualnega dela s stanovalci. Kljub težkim razmeram se zaposleni z znanjem in predanostjo trudijo, da je oskrba strokovna. Si pa vsi skupaj želimo in komaj čakamo, da se to zaključi, da se življenje normalizira in spet vzpostavijo obiski," je dejal. Glede na potrebe stanovalcev bi po njegovih besedah potrebovali približno 25 % več kadra na socialni oskrbi in podobno povečanje za področje zdravstvenega kadra.

Luknerjeva je tu dodala, da zdravstveni kader opravlja gigantno delo in če bomo ta kader še naprej tako podplačevali in nespoštovali, ga bo samo še manj. Apelirala je, da se začnemo zavedati, da je treba investirati v celotno zdravstvo in v kader, ker bo takih nenapovedanih situacij še veliko in moramo biti pripravljeni. "Zavedati pa se moramo tudi, da je premalo domov za ostarele in hospicov. Ljudje, ki so stari, si zaslužijo, da dostojno odživijo svoje življenje," je pozvala.