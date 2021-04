Šter kljub odločitvi upravnega sodišča državljane poziva, naj nenujna potovanja prestavijo

Število okužb še kar narašča. Na vladi so tudi zato z odlokom prepovedali potovanja v države z rdečega seznama. Upravno sodišče je v enem primeru odlok razveljavilo. Družini, ki je želela zapustiti državo, so z začasno odločbo dovolili vkrcanje na letalo. Čaka nas bitka interpretacij, pravi vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter. Ta ne glede na odločitev sodišča poziva vse, naj nenujna potovanja prestavijo, če že morajo potovati, pa naj ne ogrožajo svojega ali skupnega zdravja.

Začasna odredba, še pred dokončno odločitvijo Upravnega sodišča, tožniku in njegovi družini, njihova identiteta ne bo javna, dovoljuje, da se vkrcajo na potniško letalo. Tam so v zadnjih dneh zavračali vstop na letalo tistim, ki niso imeli potrdila o cepljenju ali potrdila, da so covid-19 preboleli, tudi če so imeli negativen PCR-test in potrdilo o poslovnem sestanku. Odlok vlade, ki velja od 29. marca do vključno 12. aprila, torej ne velja za to družino, ki je sprožila tožbo.

"Ta zadeva ima različne vidike. Poleg tega, da ima država poleg pravice tudi dolžnost, da ukrepa v izrednih razmerah, kot je tudi pandemija. Po drugi strani mora ob tem, ko odloča o omejitvi gibanja ljudi, določiti tudi mehanizem, ki bi omogočal državnemu organu diskrecijsko presojo posameznih izjemnih primerov," tako odvetnik Matija Urankar, ki zastopa omenjeno družino, opozarja tudi na nesorazmernost prepovedi. "Če tehtamo na eni strani nevarnost širjenja okužbe in gre vsak dan tisoče slovenskih delavcev, skladno z odlokom, na delo v tujino in se konec dneva vrne v državo, in na drugi strani, ko posameznik izkaže utemeljeno potrebo po prestopu meje, je odgovor jasen. V slednjem primeru je nevarnost okužbe bistveno manjša," še dodaja Urankar.

Potovanja v času epidemije še naprej odsvetovana Kljub temu vodja konzularne zaščite Andrej Štervse še naprej poziva, naj nenujna potovanja prestavijo na čas po koncu zaprtja. Če že morajo potovati, naj potujejo z vsemi dokumenti . S tem naj ne ogrožajo svojega ali skupnega zdravja. "Dilema ni v tem, ali ta potnik lahko zapusti državo, ampak je prava dilema ta, ali bo tudi pripotoval na cilj ter ali se bo zdrav tudi vrnil. Tega se ne rešuje z odločbo, ampak z upoštevanjem vseh tistih stvari, ki jih ob prehodu meje svetujejo na policiji," pojasnjuje Šter. Ali je ukrep o prepovedi potovanja v rdeče države, tudi v vse naše sosede, protiustaven, bo sicer na koncu ugotavljalo Ustavno sodišče. A najverjetneje se bo pred to odločitvijo omenjeni odlok že zdavnaj iztekel. Notranji minister Aleš Hojs danes pred kamero ni želel in tako na vprašanje, ali bo država spreminjala odlok, ni odgovoril. Njegovo ministrstvo pa sporoča, da še niso seznanjeni s podrobnostmi odločitve Ustavnega sodišča. Hojs je zapisal, da sodišče s tem prevzema odgovornost. Da očitno vnaprej vedo, kakšna bo njihova končna odločitev, če so zapisali, da naj spremijo odlok. Ter še, da je poleg destruktivne opozicije, zdaj to še ena institucija, ki ruši prizadevanje za zajezitev širjenja epidemije. V Pravni mreži za varstvo demokracije so sicer vlado pozvali, naj v najkrajšem mogočem času odlok spremeni in s tem prepreči množično vlaganje tožb ter posledično dodatno obremenitev Upravnega sodišča.