Ali je zanašanje na prebolevnost res doživljenjska zaščita?

735, 19, 45.000, 719 in 332. Vse to so vrednosti izmerjenih covidnih protiteles. "Število protiteles nam v prvi meri pove, ali smo mi preboleli okužbo ali smo mogoče bili cepljeni in če se je naš imunski sistem odzval na stimulus," zagotavlja dr. Tomaž Bratkovič . Načini analiziranja prisotnosti protiteles so različni, zato je nemogoče določiti številko, ki bi veljala za dobro zaščito, dodaja Bratkovič: "Dejstvo je, da več kot jih imamo, bolj verjetno nas bodo zaščitila pred okužbo."

A imamo dve zaščiti, opozarja imunolog Alojz Ihan. Eno, ki varuje pred tem, da bi zboleli sami in drugo, da bi virus širili naprej."Pred lastno boleznijo nas v glavnem ščitijo t-limfociti in so bolj dolgo živeče celice, že po cepljenju lahko računamo na eno leto zaščite. Še dlje časa pa po prebolevanju bolezni. Pred tem, da okužbo prenesemo naprej pa nas ščitijo protitelesa," pojasnjuje Ihan. Ti pa s časom upadajo, torej smo za okolico vedno bolj nevarni.

Zanašanje samo na prebolevnost tudi ni dolgotrajna zaščita, nadaljuje Ihan, ker je število protiteles nepredvidljivo in predvsem manjše."Pri tistih, ki so preboleli z hujšo obliko bolezni, tisti naredijo približno toliko protiteles, kot če bi se cepili z Astrazeneco," še pojasni. Če novih mutacij virusa ne bi bilo, bi denimo zaščita s cepivom Moderna trajala celo leto, ob novih sevih pa bomo potrebovali tretji odmerek, ki spominske celice ponovno aktivira. "Zaradi tega po dveh ali treh dneh nastane zelo velika koncentracija protiteles," še razlaga Ihan. Celo višja kot po polnem cepljenju in takšna zaščita bi lahko, še zaključi Ihan, trajala tudi celotno sezono.