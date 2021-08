Za obvezno testiranje imajo delodajalci dovolj dobro zakonsko podlago

Približuje se jesen, z njo konec poletnih dopustov in začetek šolskega leta – obenem pa porast okužb ter pričakovani četrti val epidemije. Ob nezadostni precepljenosti prebivalstva je glavni ukrep, s katerim naj bi zamejili širjenje okužb, pogoj PCT. Ta bo med drugim obvezen v nekaterih sektorjih gospodarstva, v vrtcih in šolah, kjer je razburila okrožnica s sporočilom – če zaposleni ne izpolnjujejo PCT-ja, jim grozi celo odpoved. Grožnje o delovnopravnih sankcijah, če ne bodo izpolnjevali pogoja PCT, naj bi dobivali tudi policisti. Zaposleni v gospodarstvu pa se medtem sprašujejo, ali delodajalec od njih lahko zahteva PCT?

Okužbe že naraščajo, prav tako število covidnih bolnikov v bolnišnicah. Z današnjim dnem je Slovenija, glede na 14-dnevno pojavnost na 100.000 prebivalcev, vstopila tudi v rdečo fazo.

Glavna zaščita v četrtem valu bo, kot kaže, izpolnjevanje PCT-pogoja. Ta bo med drugim obvezen v vrtcih in šolah, tisti, ki niso cepljeni ali prebolevniki, bodo morali tako vsak teden na obvezno testiranje. Ravnatelji so tako pred dnevi prejeli okrožnico, iz katere izhaja, da zaposlenim, ki ne bodo izpolnjevali pogoja PCT – torej se ne bodo želeli niti cepiti niti testirati – grozi celo odpoved delovnega razmerja.

V tem tednu so se oglasili tudi v Sindikatu policistov Slovenije, kjer pravijo, da so prejeli večje število vprašanj članstva in zaposlenih, ki se nanašajo na zahteve delodajalca po izpolnjevanju pogojev PCT. "Številni zaposleni so bili tudi deležni groženj o delovnopravnih sankcijah (disciplinski ukrepi, opozorila pred odpovedjo itd.), v kolikor ne bodo izpolnjevali pogoja PCT." Menijo še, da je odločitev o cepljenju ali testiranju "svobodna odločitev vsakega posameznika". Delodajalci imajo zadostno zakonsko podlago za uvedbo PCT-ja Da Zakon o nalezljivih boleznih in Zakon o varnosti in zdravju pri delu zagotavljata dovolj dobro zakonsko podlago za uredbo, ki je določila obveznost izvajanja presejalnega programa, ki v bistvu vključuje zdravstveni pregled (testiranje), meni profesor s Pravne fakultete v Ljubljani Rajko Pirnat. "To tudi pomeni, da je treba opustitev takih obveznih pregledov šteti za delovno obveznost in da je mogoče v skrajnem primeru tudi uvesti postopek redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi." Dodaja, da sta Zakon o delovnih razmerjih in zlasti Zakon o varnosti in zdravju pri delu za delodajalca dobra zakonska podlaga. "Tako 54. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu v drugem odstavku zavezuje delavca, da opravi zdravstveni pregled, ki ustreza tveganjem za varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu. Seveda pa mora biti delodajalčeva zahteva glede zdravstvenega pregleda nujna za zagotovitev varnosti pri delu, upoštevajoč naravo delovnega procesa," dodaja Pirnat.

Ustavno sodišče sicer zahteve za presojo ustavnosti glede obveznega izpolnjevanja PCT-pogoja ter problema odpuščanja delavcev zaradi njegovega neizpolnjevanja (še) ni prejelo.

Varuh človekovih pravic: Testiranje zaposlenih delodajalec lahko odredi Delodajalec bi načeloma lahko odredil tudi testiranje zaposlenih na okužbo s covidom-19, meni tudi varuh človekovih pravic, saj mora, kot mu veleva zakon, zagotoviti varnost in zdravje pri delu in v ta namen izvajati vse potrebne ukrepe. "Ob pojavu novih tveganj (konkretno tveganja za okužbo s covidom-19) mora sprejeti ustrezne spremembe in dopolnitve ocene tveganja, v njej pa opredeliti ukrepe za zaščito delavcev in tretjih oseb (na primer testiranje) po predhodnem posvetovanju s svojo strokovno službo za varnost pri delu in svojim izbranim izvajalcem medicine dela," še dodaja.

