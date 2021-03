Ali strategija cepljenja deluje? Ponekod na vrsti že zdrav 24-letnik

Da strategija cepljenja v Sloveniji ne poteka gladko, kaže vse več zgodb posameznikov, ki jih dobivamo tudi v našem uredništvu. Medtem ko večina zdravstvenih domov po Sloveniji še ni cepila 75-letnikov, nekje celo 80-letnikov, so ponekod prišli na vrsto že zdravi 24-letniki. Gre za primer iz Hrastnika, kjer so v tamkajšnjem zdravstvenem domu že cepili zdravega 24-letnika in njegove starše, stare med 50 in 60 let, brez pridruženih bolezni. Kako je to mogoče, smo povprašali direktorja zdravstvenega doma Gregorja Pajića. "Možno je, ker smo pri koncu cepljenj. Tisti, ki danes pokličejo za cepljenje, bodo v nekaj dneh na vrsti. Cepiva AstraZeneca smo dobili več od pričakovanj. Cepiva Pfizer pa manj od pričakovanj,"odgovarja.

Kot pojasnjuje, s cepivom Pfizer cepijo starejše in vse v skladu s strategijo, s cepivom AstraZeneca pa stare med 18 in 64 let, prav tako v skladu s strategijo. Sicer ocenjuje, da bodo do konca marca, lahko tudi že prej, cepili vse, ki so se prijavili na cepljenje pri svojih osebnih zdravnikih. Do zdaj je bilo cepljenih 863 oseb, v tem tednu pa še 366 (300 s cepivom AstraZenece in 66 s cepivom Pfizerja – od tega 56 za drugo cepljenje in samo 10 za prvo cepljenje starejših). Glede na število prebivalcev to pomeni 13,45 %, je še pojasnil.