'Ali tveganje še vedno upravičuje škodo, do katere prihaja še zlasti pri najranljivejših učencih?'

Kot so zapisali v društvu psihologov, se učenci ob vračanju v šolo zaradi številnih vpeljanih preventivnih ukrepov vračajo v okolje z bistveno drugačnimi pravili, kot so veljala pred epidemijo. Predpostavljajo, da so bili v času izvajanja pouka na daljavo v ospredju predvsem spoznavni cilji, ob vračanju učencev v šolo pa je še toliko bolj pomembno zadovoljevanje njihovih potreb po stikih z vrstniki in po čustveni varnosti, prav tako pa tudi upoštevanje primanjkljajev in razlik v socialnih in čustvenih spretnostih med učenci, ki so nastali v času šolanja na daljavo in ki se bodo ob zahtevani fizični distanci v novih razmerah šolanja še povečevali.

Po njihovih navedbah pedopsihiatri poročajo, da se je že v prvih 14 dnevih karantene povečalo število samopoškodbenih vedenj in samomorilnih poskusov pri mladostnikih, ki izhajajo iz rizičnih družin. Hkrati so v teh družinah zaznali tudi več agresivnega vedenja.

V društvu psihologov so kot pomembno poudarili, da učitelji in svetovalni delavci na šoli učencem skozi pogovor pojasnjujejo trenutne razmere brez olepševanja situacije, povečevanja panike in negotovosti ter z zaupanjem drug drugemu poskrbijo za to, da so učenci v šoli na "človeški način". "Zagotavljanje teh ukrepov naj bo življenjsko in z mero 'zdravega' razuma, pravila pa smiselna, če želimo, da jim učenci (in učitelji) sledijo," so navedli.

Opozorili so tudi, da bo pri presojanju učinkovitosti pouka na daljavo veljalo imeti pred očmi učinkovitost doseganja tako izobraževalnih kot vzgojnih ciljev."Vidik šole kot prostora socialnega in čustvenega učenja je bil v več kot dveh mesecih izvajanja pouka na daljavo močno okrnjen oziroma je ponekod povsem umanjkal, zato mu je treba sedaj, ko se otroci in mladostniki vračajo v učno okolje, posvetiti dodatno oziroma posebno pozornost,"so zapisali. Kot primer so navedli dovolj dovolj časa za pripovedovanje in poslušanje izkušenj, pogovore o čustvih in doživljanju, igre/delavnice o spoprijemanju z izjemnimi situacijami.