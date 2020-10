Ali vožnja z letalom res predstavlja eno najvišjih tveganj za okužbo?

Pričakovali bi, da so seznam pripravili glede na podatke, ki so jih pridobili na podlagi epidemioloških anketiranj okuženih. Vendar, ko smo želeli pridobiti podatke o tem, koliko ljudi se je denimo okužilo v fitnes centrih, na pevskih zborih, v lokalih in tako naprej, so nam na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) odgovorili, da jih nimajo in niti ne zbirajo . Pri seznamu gre torej za splošno opredelitev tveganja, ki jo uporabljajo tudi številne druge države.

Zabave v zaprtih prostorih, igranje športov z veliko telesnega stika (košarka, nogomet, odbojka), uporaba javnega potniškega prometa, množični protesti, ogled tekem, koncerti, obisk gledališča ali kina in vožnja z letalom. To so po kriterijih vlade dejavnosti oziroma kraji, kjer je tveganje za okužbo z novim koronavirusom najvišje.

"Zavedamo se, da bi to lahko bila podcenjena številka, vendar tudi če 90 odstotkov primerov ni bilo prijavljenih, bi to še vedno pomenilo en primer na vsakih 2,7 milijona potnikov. Menimo, da so ti podatki zelo pomirjujoči. Še posebej zato, ker se je velika večina prijavljenih primerov zgodila, preden je postalo nošenje mask med letom splošno razširjeno," je po poročanju časnika International Airport Review dejal dr. David Powell , medicinski svetovalec združenja IATA.

Od začetka pandemije je kljub drastičnemu zmanjšanju letalskega prometa bilo opravljenih več milijonov letov. Približno 1,2 milijarde potnikov je kljub omejitvam gibanja potovalo z letalom. Kljub temu pa so doslej le okoli 44 primerov covida-19 povezali z vožnjo z letalom. To pomeni, da so v povprečju povezali le en primer okužbe na letalu na vsakih 27 milijonov potnikov. V tej številki so zajeti tako potrjeni prenosi okužbe na letalu, verjetne okužbe na letalu kot možne okužbe na letalu.

To pa ne pomeni, da se je največ ljudi tam tudi okužilo. Pravzaprav analize in znanstvene raziskave kažejo, da so možnosti za okužbo na letalih manjše, kot se je sprva predvidevalo. "Letenje ostaja eno najbolj varnih načinov potovanj med pandemijo covida-19," trdijo na Mednarodnem združenju za zračni transport (IATA). Zakaj so tako prepričani v to?

V recenzirani raziskavi, ki sta jo opravila David O. Freedman in Annelies Wilder-Smith in so jo objavili v znanstveni reviji Journal of Travel Medicine, so vključili vse potrjene in nepotrjene primere, povezane z letalskim prometom, o katerih so poročali med 24. januarjem 2020 in 21. septembrom 2020. Ugotovili so, da so številke precej nizke in da so se še znižale po uvedbi zaščitnih mask na letalu.

Prenos okužbe na letalu je "praktično neobstoječ", če potniki nosijo zaščitne maske, pa je potrdila tudi nova raziskava, ki je bila objavljana v četrtek in ki sicer še ni bila recenzirana. Raziskavo je opravilo Ameriško ministrstvo za obrambo v sodelovanju z letalsko družbo United Airlines. Znanstveniki so v pol leta opravili več kot 300 testov v 38 urah letenja in 45 urah, ko je bilo letalo prizemljeno. Ugotovili so, da ko potnik sedi in nosi masko pride le 0,003 odstotka izdihanega zraka v dihalno območje drugega potnika.

Raziskavo so opravili s človeškimi lutkami, ki so bile opremljene z generatorjem aerosola in so oponašale dihanje in kašljanje. Generator je v zrak izpustil 180 milijonov kapljic, kar je primerljivo z aerosoli, ki nastanejo, ko 1000-krat zakašljamo. Teste so izvajali tako z uporabo maske na lutki kot brez maske. Več kot 40 senzorjev, ki so bili nameščeni po vsem letalu, so zaznavali kapljice in tako ugotavljali, ali te dosežejo druge potnike.

Študija je pokazala, da so maske drastično omejile možnost prenosa kapljic oziroma okužbe, kadar potniki sedijo. V raziskavi pa niso preverjali, kaj se zgodi, če okužena oseba vstane ali se premika po potniški kabini.

Predhodne študije so pokazale tudi, da sistem kroženja zraka na letalu pomaga zmanjšati tveganje za okužbo, piše ABC13. Na letalu namreč zrak piha navzdol in ne od spredaj proti zadaj. Ravno takšen zračni tok omejuje prenos okužbe. Poleg tega so zračni filtri v letalu izjemno učinkoviti in na vsake dve do tri minute prefiltrirajo 99,9 odstotka delcev v zraku, vključno z virusi. "Ta študija je potrdila, da je med vsemi različnimi kraji, kjer se človek lahko okuži, letalo morda med enimi najbolj varnih," je dejal Rajat Mittal, profesor mehaničnega inžiniringa z Univerze John Hopkins.

Potovanje z letalom sicer predstavlja tveganje tudi zaradi daljšega zadrževanja na letališču, kjer je potnikov več, se bolj gibajo ter uživajo hrano in pijačo. V vsakem primeru je v času pandemije za preprečevanje širjenja okužbe ključnega pomena, da potniki dosledno uporabljajo zaščitne maske in si umivajo ter razkužujejo roke.