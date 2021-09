Ameriška FDA odobrila poživitveni odmerek cepiva Pfizer za starejše od 65 let.

Tretji odmerek cepiva Pfizer/BioNTech lahko dobijo sedaj starejši od 65 let, mlajše osebe z zdravstvenimi težavami, zdravstveni delavci in vsi, ki so pri delu izpostavljeni veliki nevarnosti okužbe. To so med drugim delavci v samopostrežnih trgovinah, učitelji, brezdomci in tisti, ki delajo z njimi, pa zaporniki ter zaporniški pazniki.