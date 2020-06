Ameriška študija: Z maskami preprečili več deset tisoč okužb z novim koronavirusom

Ameriški znanstveniki so preučili podatke iz kitajskega Vuhana, kjer se je novi koronavirus prvič pojavil, ter jih primerjali s podatki iz Italije in New Yorka. V Italiji in New Yorku je bila uporaba mask obvezna šele nekaj časa po izbruhu epidemije covida-19, v Vuhanu pa od začetka izbruha, skupaj z drugimi ukrepi, kot sta varnostna razdalja in umivanje rok.

Kot so izračunali, so v Italiji z nošenjem mask med 6. aprilom in 9. majem preprečili več kot 78.000 okužb z novim koronavirusom, v New Yorku pa med 17. aprilom in 9. majem več kot 66.000.