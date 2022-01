Ameriška vlada uradno odstopa od zahteve po cepljenju v večjih podjetjih

Ministrstvo za delo je sporočilo, da kljub odločitvi vrhovnega sodišča pozivajo vse zaposlene v podjetjih, naj se cepijo. V ZDA se je doslej proti covidu-19 cepilo 64 odstotkov prebivalcev. Zaradi te bolezni jih je doslej umrlo 872.000, potrdili pa so 72,1 milijona okužb.

V državi New York je bilo s ponedeljka na torek nekaj zmede zaradi odločitve državnega sodnika Thomasa Rademakerja, ki je blokiral uredbo guvernerke Kathy Hochul o obveznem nošenju zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih, kot so šole, tudi za tiste, ki so se cepili. Prizivni sodnik Robert Miller je v torek blokado zadržal, dokler se ne končajo vsi pravosodni postopki, kar pomeni, da mandat za maske ostaja v veljavi. Prvič je bil uveden aprila 2020, lani junija je bil ukinjen za cepljene, sredi decembra pa zaradi koronavirusne različice omikron ponovno začasno uveden do 1. februarja.

Pandemija se v državi New York sicer spet izrazito umirja. Zgodaj januarja je bilo na dan povprečno po 74.600 novih okužb, v zadnjem tednu dni do ponedeljka pa povprečno le še 22.000 dnevno. Hospitalizacije so v zadnjem tednu v primerjavi s tednom prej padle za 17 odstotkov.