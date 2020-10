Ameriške oblasti trajno odobrile remdesivir za zdravljenje covida-19

Gilead je sporočil, da je remdesivir edino specifično zdravilo za covid-19 doslej, ki je bilo odobreno po bolj strogem postopku. Medtem imajo druga zdravila zgolj odobritev za izredno uporabo, kar pomeni, da jim lahko odvzamejo dovoljenje, ko bo konec izrednih zdravstvenih razmer, ki jih je povzročil novi koronavirus.

Predstavnik FDA Stephen Hahn je ob tem povedal, da je agencija zavezana pospešitvi razvoja in dostopnosti zdravil za covid-19 med temi izrednimi razmerami na področju javnega zdravja, kot jih še ni bilo. "Današnja odobritev temelji na podatkih več kliničnih preizkusov, ki jih je agencija podrobno preučila, in predstavlja pomemben znanstveni mejnik v pandemiji covida-19," je dodal.

To zdravilo lahko vbrizgajo hospitaliziranim bolnikom s covidom-19, starejšim od 12 let, ki tehtajo več kot 40 kilogramov. Za bolnike, mlajše od 12 let, ki tehtajo najmanj 3,5 kilograma, pa je odobrena izredna uporaba.

Remdesivir med prvimi zdravili, ki so pokazala relativno dobre obete

Remdesivir, ki so ga začasno odobrili tudi že v Evropi in več drugih državah, je bil med prvimi zdravili, ki so pokazala relativno dobre obete pri skrajševanju okrevanja nekaterih bolnikov s koronavirusno boleznijo. Niso pa uspeli dokazati učinkovitosti pri zmanjševanju umrljivosti.

Zdravilo, ki ga je kalifornijska družba Gilead Sciences Inc. poimenovala Veklury, je v študiji ameriškega nacionalnega inštituta za zdravje čas okrevanja v povprečju skrajšalo s 15 na 10 dni, poroča The Guardian. Zdravilo je bilo sicer prvotno namenjeno zdravljenju ebole.