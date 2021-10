Ameriški obveščevalci: Izvor novega koronavirusa morda nikoli ne bo znan

Kot najverjetnejša vzroka za širjenje virusa navajajo prenos iz živali na človeka in uhajanje iz laboratorija, vendar si analitiki niso enotni, kateri scenarij je najbolj verjeten in ali je sploh mogoče narediti končno oceno, je zapisano v poročilu ODNI. Poročilo tudi zavrača domnevo, da je bil koronavirus ustvarjen kot biološko orožje. Navajajo, da zagovorniki te teorije "nimajo neposrednega dostopa do Inštituta za virologijo v Wuhanu" . Tokratno poročilo ameriških obveščevalcev je posodobljena verzija 90-dnevne revizije, ki jo je avgusta objavila administracija ameriškega predsednika Joeja Bidena .

Ameriške obveščevalne agencije pa, kot pravijo, najverjetneje ne bodo mogle nikoli podati natančnejših razlag o izvoru virusa, oziroma potrditi hipotezo, da se je virus iz živali prenesel na človeka, ali da so v laboratoriju v Wuhanu preizkušali nov virus, ki jim je ušel med ljudi.

Poročilo ODNI navaja, da imajo štiri ameriške obveščevalne agencije in telo, ki združuje več agencij, "nizko stopnjo zaupanja" v teorijo, da se je covid-19 prenesel iz okužene živali ali, da je ušel iz laboratorija. Toda ena od agencija je dejala, da ima "zmerno zaupanje", da je bila prva okužba s covidom-19 najverjetneje posledica laboratorijske nesreče, ki je verjetno vključevala poskuse na živalih na Inštitutu za virologijo v Wuhanu.

Kitajske oblasti so zgodnje primere covida-19 povezale s tržnico v Wuhanu, kjer naj bi virus iz živali prešel na ljudi. Toda v začetku tega leta so se pojavili dokazi, da bi virus lahko ušel iz laboratorija.

V poročilu je tudi navedeno, da kitajski uradniki trdijo, da niso vedeli za obstoj virusa pred začetnim izbruhom covida-19 v mestu Wuhan, konec leta 2019. Med drugim navajajo tudi, da Kitajska še naprej ovira mednarodno preiskavo in zavrača izmenjavo informacij.

Poročilo še navaja, da ameriške agencije in svetovna znanstvena skupnost nimajo "kliničnih vzorcev in popolnih epidemioloških podatkov najzgodnejših primerov covida-19" ter da bi to poročilo lahko ponovno posodobili, če bi se pojavilo več dokazov.

Kitajska kritična do poročila

Na tokratno poročilo se je odzvalo kitajsko veleposlaništvo v Washingtonu. Zapisali so: "Poteze ZDA, da se zanašajo na svoj obveščevalni aparat namesto na znanstvenike, da bi izsledile izvor Covid-19, so popolna politična farsa. Vsekakor pa podpiramo znanstveno utemeljene raziskave in bomo še naprej aktivno sodelovali. Toda odločno nasprotujemo poskusom politizacije tega vprašanja."

Po vsem svetu je bilo do sedaj potrjenih okoli 240 milijonov okužb s covidom-19, več kot 4,9 milijona ljudi pa je umrlo.