Ameriška FDA odobrila uporabo Pfizerjevega cepiva proti covidu-19

Z FDA so sporočili, da se cepivo lahko uporablja za starejše od 16 let, odsvetujejo pa cepljenje oseb, ki imajo zgodovino hudih alergičnih reakcij. Prav tako morajo biti mesta za cepljenje opremljena z ustrezno zdravstveno opremo za ukrepanje ob alergičnih reakcijah.

Pfizerjevo cepivo, ki se je med testi izkazalo s 95-odstotno učinkovitostjo in redkimi stranskimi učinki, za zdaj uporabljajo v petih državah, med drugim v Veliki Britaniji in Kanadi. ZDA bodo kmalu sledile še druge države.

FDA bo do konca tega meseca najverjetneje izdala še zeleno luč za izredno uporabo cepiva podjetja Moderne. Pri obeh cepivih gre za izredno uporabo, saj so ju zaradi obsega pandemije in njenih uničujočih učinkov na družbe in ekonomije v rekordnem času izdelali in tudi opravili uvodne teste. Običajen proces izdaje dovoljenja FDA po navadi traja več let. Znanstveniki želijo še nekaj časa spremljati učinke novih cepiv, saj se lahko težave pri cepljenih pojavijo tudi kasneje.

Lastno cepivo razvija tudi podjetje Johnson & Johnson, ki bo šele začelo izvajati teste na 40.000 prostovoljcih. Pri tem cepivu naj bi zadostoval že en odmerek. Lastna cepiva razvijajo tudi AstraZeneca, GlaxoSmithKline in druga podjetja.