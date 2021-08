Ameriški obveščevalci: Novi koronavirus ni bil razvit kot biološko orožje

Kitajski zunanji minister je v odzivu zapisal, da poročilo "ni znanstveno verodostojno", ameriški predsednik Joe Biden pa je znova kritiziral Kitajsko zaradi nesodelovanja v preiskavi. "Ključni podatki o izvoru te pandemije obstajajo v Ljudski republiki Kitajski, vendar so si vladni uradniki mednarodnim raziskovalcem že od začetka prizadevali preprečiti dostop do podatkov," je dejal Biden.

Poročilo je plod dela 18 ameriških obveščevalnih agencij. Kot so zapisali v pojasnilu, se vse agencije strinjajo, da obstajata dva možna izvora novega koronavirusa. Prvi scenarij je naravna izpostavljenost okuženi živali, drugi pa nesreča v laboratoriju. Kot poroča BBC, se je sicer več agencij nagibalo k prvi možnosti, a so imeli do sklepa le "nizko zaupanje". Ena obveščevalna agencija pa je v večji meri prepričana, da je pojav okužbe pri ljudeh povezan z incidentom v laboratoriju Inštituta za viruse v Vuhanu, ki že več let preučuje koronaviruse pri netopirjih.

Svet si zasluži odgovore in ne bom miren, dokler jih ne dobimo, je še zatrdil ameriški predsednik. Novi koronavirus je izbruhnil decembra 2019 v kitajskem mestu Vuhan, do danes pa je bolezen covid-19, ki jo povzroča virus, zahtevala že skoraj 4,5 milijona smrtnih žrtev.

Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so v začetku letošnjega leta obiskali Vuhan, da bi raziskali izvor virusa. Sklenili so, da je virus najverjetneje prešel z živali na človeka na eni od tržnic v Vuhanu. S to ugotovitvijo se nekateri znanstveniki niso strinjali.

Maja je nato Biden ameriškim obveščevalnim službam naročil, naj ocenijo podatke, ki so na voljo, in pripravijo poročilo. Odbor WHO je sicer v začetku tedna opozoril, da se čas za raziskovanje izvora virusa počasi izteka. "Okno priložnosti za potek te ključne preiskave se hitro zapira," so dejali ter raziskovalce in vlade pozvali, naj pospešijo študije.