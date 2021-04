Ameriški regulatorji prižgali zeleno luč cepivu Janssen

Proizvajalec Johnson & Johnson mora k možnim stranskim učinkom cepiva proti covid-19 Janssen dodati opozorilo o nenavadnih krvnih strdkih, ti morajo biti navedeni kot zelo redek stranski učinek cepiva. Pristojni organi so tako prižgali zeleno luč za razdelitev okoli 10 milijonov odmerkov cepiva, ki so v državo prispeli iz obrata podjetja na Nizozemskem.

Strokovna skupina Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je priporočila nadaljnjo uporabo cepiva proizvajalca Johnson & Johnson v ZDA, saj po njihovi oceni koristi cepljenja še vedno pretehtajo morebitna tveganja. Temu priporočilu sta sledila nato še CDC in Uprava za hrano in zdravila, cepljenje z omenjenim cepivom pa se bo tako nadaljevalo v skladu s cepilno strategijo.

S cepivom Janssen so v ZDA do zdaj cepili osem milijonov ljudi, redek pojav krvnih strdkov pa so zabeležili pri 15 osebah. Gre za ženske, mlajše od 50 let. Tri so umrle, sedem se jih zdravi v bolnišnici, poroča BBC. Po navedbah zdravstvenih organov je imelo sedem žensk prekomerno telesno težo, dve sta imeli visok krvni tlak, dve pa sta uporabljali kontracepcijo.

Tudi Evropska agencija za zdravila (Ema) je odpravila omejitve glede cepiva Janssen in odločila, da koristi pretehtajo tveganja. Strdki se lahko sicer pojavijo v zelo redkih primerih v kombinaciji z nizko ravnijo krvnih ploščic v roku treh tednov po cepljenju. Primeri strdkov, ki so jih preučili, so bili zelo podobni primerom, ki so se pojavili po cepljenju s cepivom AstraZenece