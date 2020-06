Ameriški strokovnjaki: s koronavirusom se je v ZDA okužilo okoli 20 milijonov ljudi

Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je sporočil, da so število okužb v ZDA najverjetneje 10-krat višje od tistih, ki jih poznamo, poroča BBC. Strokovnjaki ocenjujejo, da je okuženih najmanj 20 milijonov ljudi. "Naša najboljša ocena trenutno je, da je bilo za vsak primer, o katerem smo poročali, dejansko 10 drugih okužb," je novinarjem povedal direktor CDC dr. Robert Redfield.

Po besedah Redfielda je bilo testiranje omejeno na ljudi s simptomi, asimptomatske paciente pa niso testirali. Po ocenah CDC je bilo virusu izpostavljeno med pet do osem odstotkov Američanov. Slednje je pozval, naj se še naprej držijo pravil družbenega distanciranja, nosijo zaščitne maske in si umivajo roke. Ko bo prišla jesen, bo to najboljša obramba pred virusom, je še dodal Redfield.

Okužbe naj bi sedaj po ZDA naraščale predvsem zaradi tega, ker se je izboljšalo testiranje, ki v bistvu beleži okužbe, ki so že med populacijo, a jih niso odkrili. Manj ljudi kot prej pa umira zaradi boljšega preprečevanja okužb v domovih za ostarele, boljšega zdravljenja in zaradi tega, ker je sedaj več primerov med mladimi in sicer zdravimi osebami.

ZDA so zabeležile že 2,4 milijona uradnih okužb, kar jih uvršča na prvo mesto na svetu. Nekatere države na jugu in zahodu države v zadnjih dneh poročajo o rekordnem porastu okužb. Teksas je zaustavil nadaljnje spročanje ukrepov, potem ko je število hospitalizacij naraslo. Že drugi dan zapored pa je Florida zabeležila več kot 5000 novih okužb. Univerza v Washingtonu pričakuje, da bo do oktobra v ZDA umrlo 180.000 ljudi s covidom-19. V primeru, da bi 95 odstotkov Američanov nosilo masko, bi bila ta številka manjša - 146.000.

Ena izmed najhuje prizadetih zveznih držav zaradi koronavirusa je Teksas, kjer so v četrtek našteli 5.996 novih primerov, umrlo je 47 ljudi. Bolnišnice v Houstonu, Dallasu, Austinu in San Antoniu pokajo po šivih. Več kot 10 odstotkov testov, ki so jih opravili v preteklem tednu, je bilo pozitivnih. Rekordni porast okužb sicer beležijo tudi v Alabami, Arizoni, Kaliforniji, Idaho, Mississippiju, Nevadi, Oklahomi, Južni Karolini in Wyomingu.

Iz Kalifornije poročajo o 7.149 okužbah. Zaradi slabe epidemiološke slike je Walt Disney sporočil, da bodo odprtje zabaviščnega parka Disneylanda prestavili na kasnejši datum. Sprva je bilo predvideno odprtje s 17. julijem.

Zaradi vse slabših razmer v ZDA naj bi Evropska unija razmišljala o prepovedi vstopa ameriškim državljanom, medtem ko se države članice odločajo o morebitnem ponovnem odprtju zunanjih meja.