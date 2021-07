Ameriški zdravstveni regulatorji proti tretjemu odmerku Pfizerjevega cepiva

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v ponedeljek poudarila, da številni po svetu še vedno čakajo na prvi ali drugi odmerek cepiva, zagotavljanje cepiva revnim državam pa bi morala biti prioriteta.

Ministrstvo za zdravje ZDA je po sestanku s Pfizerjem sporočilo, da v tem trenutku cepljeni Američani ne potrebujejo tretjega odmerka. Pfizer je sporočil le, da je bil sestanek produktiven, kmalu pa bodo objavili več podatkov.

"Cepiva zagotavljajo visoko stopnjo zaščite. Vlada bo pripravljena na tretji odmerek, če in ko bo znanost pokazala, da je potreben. Priporočilo FDA in CDC bo prišlo šele po temeljitem pregledu. Uradniki bodo še naprej spremljali podatke in javnost bo o vsem pravočasno obveščena," je sporočilo ministrstvo.

FDA izdala novo opozorilo o neželenih učinkih cepiva Johnson & Johnson

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v ponedeljek izdala novo opozorilo o neželenih učinkih cepiva Johnson & Johnson, in sicer o povečanem tveganju za razvoj redke nevrološke motnje v šestih tednih po cepljenju. Možnost za pojav Guillain-Barrejevega sindroma (GBS) po cepljenju so sicer "zelo majhne", je sporočila FDA.

Kot so opozorili, pa naj tisti, ki so bili cepljeni s cepivom Johnson & Johnson, poiščejo zdravniško pomoč, če čutijo oslabelost mišic, mravljince, se težko premikajo ali imajo težave z mimiko.

V ZDA je bilo s cepivom Johnson & Johnson cepljenih okoli 12,8 milijona ljudi, doslej so prijavili 100 primerov pojava omenjenega sindroma, ki povzroči oslabelost mišic ali celo paralizo, kar pa ne traja dolgo. Imunski sistem napada mielinsko ovojnico živcev, kar se kaže kot oslabelost, mravljinčenje ali omrtvičenost okončin, pogost simptom je prizadetost obraznih mišic.

Tisti, ki so poročali o sindromu, so večinoma moški, starejši od 50 let. Večino so hospitalizirali, ena oseba pa je umrla. V ZDA na leto potrdijo od 3000 do 6000 primerov omenjenega sindroma. FDA je dodala, da pri cepivu Moderne in Pfizerja niso potrdili primerov sindroma Guillain-Barre.