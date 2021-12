Šter: V ospredje očitno prihaja negativen test, ne več potrdila o cepljenju ali prebolevnosti

Avstrijski klobčič zmede zaradi različnih interpretacij novih vstopnih pogojev se je vendarle začel razpletati. Toda ne povsem v smer, ki bi si je želeli številni Slovenci, cepljeni s cepivom Janssen, ki so naleteli na težave na meji, pa tudi v notranjosti države. Z Dunaja so sporočili, da tudi en sam odmerek cepiva Janssen v kombinaciji z dodatnim odmerkom cepiva priznavajo kot cepljenje s poživitvenim odmerkom oziroma za oznako 3/3 na covidnem potrdilu. Toda pozor: tako bo veljalo samo še do 2. januarja, je za 24ur.com potrdil Andrej Šter. Po tem datumu pa to v Avstriji ne bo več veljalo kot polno cepljenje, ampak bodo pristojni zahtevali tudi negativen izvid testa PCR. Za zahtevo po negativnem testu ob vstopu so se odločile tudi skandinavske države.

icon-expand Covidni test FOTO: Dreamstime

V Avstriji so 20. decembra uvedli nov, strožji režim za vstop v državo. PCR-testa ne potrebujejo le tisti cepljeni in prebolevniki, ki so prejeli tudi poživitveni odmerek. Toda potniki, cepljeni s cepivom Janssen, so na avstrijski meji naleteli na težave. Ker imajo na covidnem potrdilu kljub prejetju poživitvenega odmerka zapisano označbo 2/2 namesto 3/3 ali 2/1, so jim zavrnili vstop v Avstrijo oz. so od njih zahtevali tudi negativen izvid PCR-testiranja, težave so imeli tudi pri koriščenju storitev v notranjosti države.

Ministrstvo za zunanje zadeve je pristojne avstrijske organe zaprosilo za uradno razlago in vodja konzularne službe, Andrej Šter, je potrdil, da so jo zdaj prejeli. Težave zaradi neusklajenosti pri interpretacij potrdil o cepljenju z Janssenom so odpravljene, vendar bodo ta potrdila enako kot shemo 3/3 obravnavali le še do konca praznikov, po njih pa bo torej pred odhodom v Avstrijo treba opraviti še PCR-test. Ob tem dodajmo, da je za Avstrijce test po metodi PCR nekaj povsem običajnega, saj je brezplačen za vse, v Sloveniji pa je treba zanj precej globoko seči v žep, če ga ne potrebujete zaradi zdravstvenih razlogov.

Odprto je bilo tudi vprašanje, kako Avstrijci interpretirajo status tistega, ki je covid prebolel, ob tem pa je bil še dvakrat cepljen. "Avstrijski odgovor se glasi, da drugi odmerek v tem primeru ne velja kot poživitveni, temveč gre za status cepljene osebe," Šter opisuje cepljene prebolevnike, še eno skupino ljudi, ki bo imela težave pri vstopu v Avstrijo. Ob tem je dodal, da je velika sreča, da tako Avstrijci kot Italijani ohranjajo možnost tranzita, saj bi sicer v teh predprazničnih časih nastale velike težave: "Nekateri se v Slovenijo pravkar odpravljajo, drugi so celo že na poti," je naštel prihode iz Nemčije, Francije, Belgije in Luksemburga. Odločitev za test Vse več držav je sicer že zaostrilo pogoje za vstop ali pa bo to v veljavo stopilo v kratkem. Pridobili smo dokument o tem, kakšna nova pravila namerava postaviti Švedska. Za podobno akcijo sta se poleg nje odločili tudi Danska in Finska.

icon-expand Švedska FOTO: Dreamstime

Nova pravila bodo začela veljati 28. decembra: "Vsi, ki niso prebivalci Švedske, bodo morali pokazati negativen test, ne glede na to, iz katere države bodo pripotovali, in ne glede na to, ali imajo pri sebi tudi potrdilo o cepljenju ali prebolevnosti. Negativen izvid koronavirusnega testa ne sme biti starejši od 48 ur," je zapisano. Ko gre za prihode iz držav EU, so izvzeti tisti, ki na Švedskem živijo, in otroci, mlajši od 12 let, tisti, ki redno prehajajo švedsko mejo zaradi dela ali izobraževanja, pa bodo lahko imeli teden dni star test, zadostovalo pa bo tudi potrdilo o cepljenju. Naštetih je še nekaj drugih izjem, pristojnost, kdo sodi mednje, pa je v prvi vrsti prenesena na švedsko policijo. Ko pa gre za prihode iz tretjih držav, je izjem še manj. Poleg PCR-testa bodo sicer v nasprotju z Avstrijo priznavali tudi hitre antigenske teste oz. HAT, potrdilo o negativnem izvidu pa mora biti v švedščini, norveščini, danščini, angleščini ali francoščini.

icon-expand Andrej Šter FOTO: Bobo

V ospredju niso več potrdila o cepljenju ali prebolevnosti Švedska agencija za javno zdravje je zaprosila švedsko vlado, naj odloči o zahtevi po negativnem testu na novi koronavirus za vstop nešvedskih državljanov ter o pooblastilih agencije za javno zdravje, da odloča o nadaljnjih navodilih v zvezi s tem, piše v dokumentu. Nova različica omikron je v večini drugih držav bistveno bolj razširjena kot na Švedskem, poročila o številu potrjenih primerov pa so odvisna od sposobnosti posamezne države, da to različico loči od drugih. Gre za hiter razvoj dogodkov, ki ga zaznamujejo številna vprašanja, na primer njegova kužnost in patogenost za cepljene in prebolele osebe, opozarjajo v besedilu. Glede na to posamezni ukrepi niso dovolj, ampak je potreben bolj usklajen pristop. Prav zahteva po negativnem testu ob vstopu v državo bo pomagala upočasniti širjenje omikrona, menijo švedske oblasti. Čeprav nove omejitve potovanj ne veljajo za tiste, ki živijo na Švedskem, jih agencija za javno zdravje vseeno poziva, naj opravijo test čim prej po prihodu na Švedsko, po možnosti še isti dan.