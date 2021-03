Angleška različica v skoraj četrtini analiziranih vzorcev s potrjeno okužbo

Inštitut je z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) analiziral 29 odstotkov vzorcev, ki so bili odvzeti od 8. do 14. marca in so jim potrdili okužbo z novim koronavirusom.

Od tega je bilo iz osrednjeslovenske regije 60 odstotkov vzorcev, 17 odstotkov iz goriške, po pet odstotkov iz jugovzhodne in zasavske regije, po dva odstotka iz obalno-kraške, gorenjske, posavske in primorsko-notranjske regije ter po odstotek iz podravske, pomurske in savinjske regije. Šest vzorcev je pripadalo osebam, ki imajo stalno prebivališče v tujini.

Delež angleške različice med vzorci, vključenimi v presejalno sekveniranje, narašča in je v zadnjem presejalnem obdobju dosegel 24 odstotkov vseh vključenih vzorcev, navajajo na inštitutu.

Južnoafriško različico so potrdili pri štirih osebah, skupaj do zdaj pri 23 osebah, od katerih jih 21 pred tem ni bilo v tujini. Ena oseba je pripotovala iz Tanzanije in ena iz Zanzibarja. T. i. nigerijsko različico so doslej potrdili v skupno 22 vzorcih iz osrednjeslovenske, jugovzhodne in savinjske regije.

Različico, ki je najbolj razširjena v francoski čezmorski skupnosti Mayotte, pa so doslej potrdili v skupno 23 vzorcih iz osrednjeslovenske in jugovzhodne regije.