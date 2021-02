Je za slabe razmere na Obali kriv angleški sev?

Vlada je zato regijo znova obarvala rdeče, od polnoči bodo ukrepi tam znova zaostreni. Zbiranje ljudi tam ni več dovoljeno, prepovedani so prehodi iz regije in v njo, še vedno pa je dovoljeno gibanje med občinami znotraj regije, je na novinarski konferenci ukrepe povzel notranji minister Aleš Hojs .

Obalno-kraška regija, kjer so bile epidemiološke razmere dolgo časa precej boljše kot v ostalih delih države, se je te dni znašla na robu črnega območja. 14-dnevno število primerov na 100.000 prebivalcev je 852, v primorsko-notranjski regiji, ki ima drugo najvišjo incidenco, pa znaša 593.

Vlada je določila 12 izjem za prehajanje meja regije, ki pa ne vključujejo nakupovanja v trgovinah, ki so morda tam zaprte. Obisk Obale ta konec tedna odpade, dobra novica pa je, da šole ostajajo odprte, čeprav je na vladnem semaforju zasvetila rdeča luč.

A vprašanje je, zakaj je prav v obalno-kraški regiji toliko okuženih. Možen odgovor je ponudil direktor NIJZ Milan Krek. Glasi se: angleški sev. "Obalno-kraška regija meji na Furlanijo-Julijsko krajino. V Furlaniji-Julijski krajini imajo po včerajšnjih podatkih 25 odstotkov angleškega seva, kar je krepko več kot pri nas. Ta argument je tudi treba upoštevati. In lahko povem, sicer hipotetično, da je ta angleški sev tudi prišel na obalno območje, kajti intenziteta menjave ljudi na tem območju je velika. Dnevno se izmenjuje 5000 ljudi," je povedal.

To predpostavko bodo sicer potrdili ali ovrgli šele laboratorijski testi. Regijo so že vzeli pod drobnogled, vendar pa bo treba na rezultate testov, s katerimi potrjujejo prisotnost angleškega seva, še nekaj dni počakati.

Krek je spomnil, da smo doslej potrdili 35 primerov angleškega seva. "Treba je vedeti, da smo pred dvema tednoma potrdili dva, potem osem in zdaj 35. To pomeni, da smo v eksponentni rasti, da je ta virus prisoten med populacijo," je dejal. Slednje dokazuje tudi podatek, da 16 oseb, pri katerih so virus potrdili, ni zapustilo države.

Ob bolj nalezljivem sevu Krek poudarja, da je spoštovanje ukrepov, kot so varnostna razdalja, nošenje mask in redno zračenje prostorov, še toliko pomembnejše.