Angleški sev: slovenske bolnišnice v pripravljenosti na večji priliv bolnikov

Novi sevi - angleški, škotski in južnoafriški so nevarnejši predvsem zato, ker so bolj nalezljivi. Angleški sev se je doslej razširil že v več kot 60 državah sveta. V 23 državah Evropske unije je bilo v začetku tedna potrjenih 1300 primerov. Tudi v vseh državah, ki mejijo na našo, v Avstriji pa so potrdili tudi južnoafriški sev. Skrbi še argentinsko-brazilski sev, ki bi lahko k nam prišel z ladijskim prometom.

Mutacije virusa so pričakovane, poleg tega so koronavirusi enovijačni RNA virusi, ki so jim zelo podvrženi, tako da v enem letu nastane približno 40 različnih mutacij, razlaga Borut Štrukeljz ljubljanske fakultete za farmacijo. "Imamo tudi južnoafriški sev, ki se nekoliko razlikuje, pa je ravno tako mutacija, prihaja že argentinsko-brazilski. Upamo, da ne bo prišel preko ladij, ker to je ta trenutek verjetno edina možna pot." Težava je, ker se ti sevi, predvsem angleški, veliko hitreje širijo, zato se okuži bistveno več ljudi, svari Štrukelj. "To pomeni, da se bo virus verjetno lažje prijel na celico, lažje svoj genetski material dal v celico in se bo na ta način nekako sam selekcioniral. Bojimo se seveda, da bo teh mutacij veliko."

"Zaenkrat podatki kažejo, da ni bolj smrtonosen, ampak zaradi tega, ker se seveda okuži večje število ljudi, je tudi absolutno število tistih, ki umrejo zaradi novega koronavirusa, potem večje," pa razlaga Mateja Logar z infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. K sreči pa te mutacije zaenkrat še niso odporne na cepivo, miri Štrukelj: "Zaenkrat smo zelo veseli, ker vidimo, da vsa ta protitelesa, ki nastajajo ali po preboleli bolezni ali po cepljenju, so še učinkovita. Po drugi strani imamo nove tehnologije, ki jih uporabljamo za izdelavo RNA in DNA cepiv, kjer vse mutacije virusa lahko vklopimo v proizvodni proces in nekako tako sledimo samemu virusu."

Bolnišnice po EU zaradi pojava angleškega seva pričakujejo večje število hospitalizacij. FOTO: Shutterstock

Evropski center za obvladovanje bolezni je tveganje, povezano s širjenjem bolj nalezljivih sevov novega koronavirusa, dvignil z visokega na zelo visoko, kar pomeni, da morajo države spremljati prisotnost teh sevov in bolnišnice pripraviti na večji priliv bolnikov. Logarjeva po 24-urnem dežurstvu danes pravi, da je že kazalo, da bodo lahko postopno zaprli dva navadna oddelka,"ampak številke včeraj in danes na žalost gredo v nasprotno smer, tako da zdaj zjutraj sta bili prosti dve navadni postelji in dve v intenzivnih enotah, tako da je stanje precej napeto". In ker se angleški sev od 30- do 50-odstotno hitreje širi, še posebej med otroki, so zdaj, ko bo na tisoče novih stikov, potrebni še posebna previdnost, redno testiranje in spremljanje prisotnosti novega seva.