Angleško različico koronavirusa do zdaj potrdili pri petih ljudeh

Z dodatnim presejalnim testom za določeno mutacijo, značilno za angleško različico, so ugotovili 25 posameznih potencialnih vzorcev, pri katerih bodo na inštitutu v prihodnjem tednu določili celoten genom virusa in s tem potrdili ali ovrgli prisotnost angleške različice.

Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo navajajo, da se kljub temu večina mutacij še vedno pojavlja v majhnih deležih, torej so pozitivni samo posamezni vzorci v vsaki od skupin.

Do zdaj so med vsemi vzorci, ki so jih analizirali v preteklih tednih, angleško različico virusa potrdili pri petih ljudeh, ki pa so imeli tudi pozitivno epidemiološko anamnezo za potencialni vnos angleške različice v Slovenijo.

Vzorcev z vsemi mutacijami, značilnimi za južnoafriško in brazilsko različico novega koronavirusa, do zdaj na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani niso zasledili.

Analizirali so sicer 576 ali 26,5 odstotka vseh vzorcev, pri katerih je inštitut med 1. in 7. februarjem potrdil okužbo z novim koronavirusom. Od tega je bilo 62 odstotkov vzorcev iz osrednjeslovenske regije, 12 odstotkov iz goriške regije, pet odstotkov iz zasavske, po 3,5 odstotka iz jugovzhodne, obalno-kraške regije, primorsko-notranjske, gorenjske in posavske regije ter po odstotek iz podravske, pomurske in savinjske regije. 16 vzorcev je pripadalo osebam, ki imajo stalno prebivališče v tujini.