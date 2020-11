V Angliji supermarketi eden najpogostejših krajev za okužbo

Zavod za javno zdravje Anglije (Public Health England) je analiziral podatke, ki jih zbirajo s pomočjo aplikacije za obvladovanje širjenja covida-19 (NHS Test and Trace app). Analiza podatkov 128.808 uporabnikov aplikacije, ki so med 9. in 15. novembrom v aplikacijo vnesli podatek, da so bili pozitivni na testu na novi koronavirus, je razkrila najpogostejše možne kraje za okužbo v Angliji.

Tudi v tem delu Združenega kraljestva sicer že več kot mesec dni veljajo poostreni ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, med drugim je zaprta večina lokalov in neživilskih trgovin. Supermarketi pa ostajajo odprti in novi podatki, ki so jih analizirali raziskovalci, kažejo, da so zdaj prav ti primarno okolje, kjer je verjetnost za okužbo največja. Drugi najverjetnejši kraj, kjer se pojavlja večje širjenje okužb, so osnovne šole, bolnišnice in domovi za starejše.