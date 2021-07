Od proticepilca do zagovornika cepljenja: zgodba 47-letnika iz Ljubljane

"Ste si kdaj mislili, da se boste cepili?" "Ne, nikoli," odgovori Boštjan Vranješ. Decembra se mu je življenje postavilo na glavo, ko je njegova mama hudo zbolela za covidom in skoraj mesec dni preživela v bolnišnici. "Dejansko lahko občutiš to, ko zboli tisti, ki ga imaš najraje. Sam sem bil prepričan, da to ne obstaja, ko rečeš, kaj ti bo covid," pravi Vranješ.

Pa se je zgodilo. Njegova 74-letna mama Mirjana Vranješ je do decembra bila zdrava in ni jemala zdravil. Nato se je okužila s koronavirusom in skoraj en mesec preživela na intenzivni negi. Kako se je okužila, ne ve, a bolezen ji je prinesla še druge težave, zato je bila na kisiku. "Meni so strdki zamašili, srce je bilo obremenjeno, pljuča so bila zamašena, pa še pljučnica je bila zraven," razlaga mama.