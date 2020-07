Apel iz 'srbskega Bergama': Grozi nam apokalipsa

Epidemiološka slika v Srbiji se vztrajno slabša. Če največ okuženih naštejejo v Beogradu, vlada kaos na jugu države, kjer primanjkuje zdravniškega osebja in opreme za zdravljenje bolnikov s covidom-19. Ena od zdravnic iz Sjenice je na zdravstvenega ministra naslovila pismo, v katerem ga opozarja, da jih čaka apokalipsa, če kmalu ne bo prispela pomoč države.

Predsednik sindikata zdravnikov in farmacevtov Srbije Rade Panić je na svojem Twitterju profilu objavil pismo, ki ga je vodja internega oddelka v zdravstvenem domu Sjenica dr. Mersada Hadžifejzovićnaslovila na srbskega ministra za zdravje Zlatiborja Lončarja. V pismu opisuje zaskrbjujoče stanje v eni od občin na jugozahodu Srbije, Sjenici, ki se nahaja blizu Novega Pazarja, kjer je zdravstveni sistem prav tako na robu zloma. "Vodja sem internega oddelka, na katerem delamo tri internistke, jaz in dve moji kolegici. Vse tri smo zbolele za covidom-19, prav tako tudi pet medicinskih sester. Smo v izolaciji. Ena kolegica je hospitalizirana, jaz in še ena pa se zdraviva doma," uvodoma zapiše Hadžifejzovićeva.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zdravnica spomne, da so oddelek, na katerem dela, spremenili v 'covid oddelek', tam pa se trenutno nahaja več kot 30 pacientov, ki imajo težjo obliko bolezni. Vsi imajo, kot pravi, hudo obliko pljučnice. Njihovo zdravljenje so zaradi pomanjkanja kadra prevzeli vsi razpoložljivi zdravniki: od zdravnikov splošne medicine, do zdravnikov dela, fizioterapevtov in oftamologov. "Naši pacienti umirajo vsak dan. Stanje je zelo alarmantno," poudarja zdravnica. Trenutno obstaja grožnja, da bi se virus razširil tudi na ves zdravstveni dom, saj oddelek covid ni ločen od drugih. Prav tako omenjeni oddelek ni opremljen za zdravljenje pacientov s koronavirusom, saj nimajo primernih naprav, niti medicinskega kadra. Na voljo ni niti enega respiratorja, centralnega kisika, nimajo infektologov, pulmologov, anesteziologov, poudarja zdravnica. V zaključku pisma ministru predstavi najhujše napovedi. "Gospod minister. Če ne boste hitro reagirali in nam poslali zdravniško pomoč, se bo v Sjenici zgodila apokalipsa. Pomagajte prosim. Upam, da se boste hitro odzvali in nam nudili ustrezno pomoč."

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Portal Nova.rs je že pisal o težkih razmerah v Sjenici. 29. junija sta umrla dva moška, domačina, stara 46 in 59 let, potem ko ju bolnišnica v Užicu ni želela sprejeti. Pripeljali so ju z rešilcem iz Sjenice, kjer jima zdravniki niso mogli pomagati. Glede na zdravstveno dokumentacijo, do katere so imeli novinarji dostop, sta imela oba moška ob prihodu zelo nizko raven kisika v krvi, naslednji dan pa sta umrla zaradi zadušitve.

icon-expand Razmere v Srbiji so iz dneva v dan slabše. FOTO: AP