Apel vladi, naj zagotovi nujno varstvo tudi za otroke zaposlenih v industriji

Iz SBC – Kluba slovenskih podjetnikov so sporočili, da se zavedajo resnosti situacije, v kateri smo, zato tudi razumejo odločitve vlade glede zaprtja nenujnih dejavnosti, vrtcev in šol od 1. do vključno 11. aprila.

Glede zapiranja vrtcev in šol za prvo triado je v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter na univerzah in v samostojnih visokošolskih zavodih določena izjema, in sicer za nujno varstvo vrtčevskih otrok in učencev prve triade, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi, v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ali v poklicnih gasilskih enotah. Njihova zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

"Opozoriti želimo, da na podlagi te določbe starši, ki delajo v industriji, niso upravičeni do nujnega varstva, tako kot je bilo določeno v jesenskem in zimskem času zaprtja vrtcev in šol. Takrat je bila odločitev o nujnem varstvu v rokah vsakega posameznega župana ali vrtca oz. šole, ki je lahko določil, kateri od staršev so upravičeni do varstva in kateri ne. Že takrat so starši, ki jim je delovni proces to omogočal, delali od doma in prepričani smo, da bodo to storili tudi sedaj. V dejavnostih in industriji, ki bodo v času od 1. do vključno 11. 4. 2021 lahko poslovale in dela od doma ni mogoče organizirati, pa nastane problem, kam bodo starši dali v varstvo svoje otroke," so zapisali.