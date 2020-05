Aplikacija, ki posamezniku pripiše dnevno oceno glede na zdravje in življenjski stil

Predstavljajte si aplikacijo, ki ima dostop do vaše zdravstvene kartoteke in vam glede na to, vaše obstoječe bolezni in življenjske navade – koliko cigaret pokadite, koliko spijete, telovadite in spite – pripiše dnevno oceno. Ta zdravstvena ocena je vdelana v digitalno QR kodo, ki je dostopna na vašem telefonu, vedno pripravljena na skeniranje. To ni fikcija, temveč resničnost – na vzhodu Kitajske v desetmilijonskem mestu Hančou je to načrt mestne vlade.

Razvoj in uporaba aplikacij, ki v imenu boja proti novem koronavirusu zbirajo osebne podatke, se pojavlja po vsem svetu. Sedaj se že pojavlja strah, da bodo ta orodja ostala z nami tudi, ko bo pandemije že zdavnaj konec. Prebivalci Hančoua so se s tem strahom soočili, ko je vlada naznanila, da nameravajo še naprej obdržati aplikacijo, ki so jo razvili zaradi covida-19. Kitajska vlada sicer ta sistem, ki temelji na barvni ’zdravstveni kodi’, uporablja že od februarja. Z njim nadzorujejo gibanje ljudi in poskušajo zajeziti širjenje virusa. Prebivalci imajo na svojih pametnih kodo, ki je glede na njihov zdravstveni status obarvana rdeče, oranžno ali zeleno, to pa odloča, če lahko zapustijo dom, uporabijo javni prevoz oziroma se gibajo po zaprtih javnih prostorih. Kode služijo tudi sledenju gibanja ljudi, saj prebivalcem ob vstopanju na javna mesta QR kode skenirajo. Tako ob potrditvi okužbe oblasti hitro izsledijo, kje se je pacient gibal in identificirajo ljudi, ki so bili z njim v stiku. Prav Hangčou, obalno mesto okoli 160 kilometrov jugozahodno od Šanghaja, je bilo med prvimi, ki je uvedlo ta sistem, na podlagi katerega so odločili, kdo mora v karanteno. icon-expand Predlagana aplikacija mesta Hančou. FOTO: Zdravstvena komisija mesta Hančou Na sestanku mestnih zdravstvenih oblasti je Sun Jongrong, direktor mestne zdravstvene komisije, dejal, da želijo vzpostaviti sistem, ki bo občanom pripisal osebno oceno, barvo in uvrstitev z zbiranjem podatkov o njihovi zdravstveni zgodovini, rednih pregledih in življenjskih navad. Fotografija, ki prikazuje predlagani sistem, kaže, da je razpon dnevne zdravstvene ocene med 0 in 100, barvni razpon pa med rdečo in zeleno. Na oceno oziroma dosežene točke vplivajo dnevne aktivnosti: 15.000 prehojenih korakov na primer prinese pet točk, 200 mililitrov kitajske pijače z visoko vsebnostjo alkohola baijiu pa ’odnese’ 1,5 točke. Pet pokajenih cigaret posameznika recimo stane tri točke, sedem in pol ur spanja na noč pa prinese eno točko. Sun je povedal, da razmišljajo tudi o zdravstvenih ocenah skupin, recimo znotraj podjetij. icon-expand Uporaba zdravstvene kode ob uporabi javnega prevoza. FOTO: AP Podrobnosti o tem, kako bodo te podatke zbirali, če bo aplikacija obvezna, in kakšen vpliv bo ocena imela na vsakodnevno življenje ljudi, Sun ni razkril. Čeprav gre zaenkrat le za predlog, je ta požel že veliko kritike in jeze na kitajskih družbenih medijih. Mnogi seveda izpostavljajo kršenje pravice do zasebnosti in nadzor države nad življenjem posameznikov. Predlagan sistem z zdravstveno kodo spominja na drug kitajski projekt, ki je v mestu Hangčou trenutno v pilotni fazi. Gre za neke vrste projekt družbenega inženiringa – prebivalcem pripišejo oceno glede na njihovo obnašanje v družbi, recimo glede na pravočasno plačevanje dolgov in stroškov ter prostovoljstvo v skupnosti. Hančou, ki je dom največje kitajske spletne trgovine Alibaba, je sicer že dolgo prvi v vrsti pri uporabi tehnologije in masovnih podatkov, zaenkrat pa ni jasno, če se bo njihov predlog razširil tudi drugje po državi.