Aplikacija #OstaniZdrav bo uporabnika obvestila, da je bil v stiku z okuženo osebo

Aplikacijo si bo lahko vsak uporabnik mobilnega telefona prostovoljno prenesel iz trgovin z aplikacijami, ki jih ponujata Google in Apple. Ko bo naložena, si bo z drugimi uporabniki aplikacije samodejno izmenjevala t. i. ključe oziroma oddajne kode, torej skupke identifikacijskih informacij o telefonu, ali drugače: beležila bo stike z drugimi telefoni in informacije o njih shranila za 14 dni, kolikor je ocenjena inkubacijska doba koronavirusa.

Za večjo varnost se bo ključ ustvaril v več korakih in se bo dnevno spreminjal, na podlagi tega pa se bo vsakih 10 minut ustvarila s časovnim intervalom kriptirana oddajna koda. Ne bo pa ključ vseboval osebnih podatkov o lastniku telefona, ki mu bo tako zagotovljena anonimnost.

Če bodo pri uporabniku aplikacije potrdili okužbo, bo z njim v stik stopil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki v vsakem primeru opravi epidemiološko poizvedovanje pri okuženih, in mu ponudil, da v aplikacijo vnese posebno desetmestno kodo. Okuženi uporabnik bo to naredil prostovoljno. Če se bo za to odločil, bo moral kodo vpisati v eni uri, aplikacija pa bo na strežniku najprej preverila, če je bila ta koda res izdana, saj se s tem prepreči morebitne zlorabe. Če bo strežnik ugotovil, da je koda pravilna, bo izdal dokazilo o okuženosti, ki ga bo nato poslal na aplikacijo uporabnika. Šele takrat bo aplikacija okuženega poslala vse svoje oddajne kode oziroma dnevne ključe na centralni strežnik, kjer bodo ostali v evidenci 14 dni.