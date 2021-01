Aplikacija #OstaniZdrav ni bila posodobljena že tri mesece

Potem ko so na vladi sredi decembra aplikacijo #OstaniZdrav uvrstili med pogoje za prehajanje občinskih meja in nato odlok dva tedna kasneje umaknili, zdaj na ministrstvu za javno upravo priznavajo, da aplikacija sploh ne deluje optimalno. Na spletnem foromu Slo-tech so opozorili, da slovenska različica izvorno nemške aplikacije ni bila posodobljena že več kot tri mesece.

Sredi decembra so na vladi sklenili, da bomo občine lahko prehajali ob pogoju, da si na svoj pametni telefon naložimo aplikacijo ostani zdrav. Mnogi so takrat opozarjali, da je tovrstno pogojevanje sporno. Poskus promocije aplikacije se takrat ni najbolje obnesel, pred božičem pa je sledil umik odloka. "Vlada je preprosto ugotovila, da se število uporabnikov ni dvignilo do tako velikega števila, da bi lahko ljudem omogočila gibanje," je takrat pojasnil vladni govorec Jelko Kacin. Namesto popularizacije so sledile slabe ocene s strani uporabnikov operacijskega sistema Android. Zaradi nezadovoljstva si številni aplikacije, ki že tako ne deluje optimalno, niso naložili. "Zadnje dni opažamo, da se ocena tveganja na aplikaciji ne posodablja, se pravi na Android telefonih," priznava državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Peter Geršak. Slovenska verzija nemške aplikacije je sicer že več kot tri mesece brez posodobitev, opozarjajo na portalu Slo-teh. Tako je tudi brez ustreznih popravkov, ki bi omogočili boljše delovanje. Manjkajo varnostne, funkcionalne in za zasebnost prijazne nadgradnje. V naslednjem tednu bo na voljo nova verzija z vsemi popravki — prav takšna, kot jo uporabljajo v Nemčiji. Tam si je aplikacijo naložilo že več kot 24 milijonov ljudi. Aplikacija naj bi s posodobitvami ponudila preverjanje izpostavljenosti večkrat dnevno, prostovoljno beleženje simptomov, ročni dnevnik kontaktov, beležila pa bo tudi stike v tujini. Ministrstvo je sicer podjetju RSTeam, ki je za 4000 evrov ustvarilo slovensko verzijo, na novem razpisu za 6-mesečno vzdrževanje aplikacije plačalo 42.000 evrov.