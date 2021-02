Aplikacija #OstaniZdrav zdaj deluje tudi v 12 drugih državah

V tem tednu je tudi v praksi zaživela nova funkcionalnost aplikacije za beleženje stikov z okuženimi s koronavirusom #OstaniZdrav, in sicer čezmejna izmenjava ključev preko evropskega centralnega strežnika z državnimi strežniki. V izmenjavi poleg Slovenije sodeluje 12 držav, še tri naj bi se pridružile kmalu, je dejal minister Boštjan Koritnik.

Aplikacija #OstaniZdrav je bila na novejšo različico 1.10.1 nadgrajena konec januarja, njen cilj pa sta še večja učinkovitost in uporabnost pri zajezitvi širjenja novega koronavirusa, je na vladni novinarski konferenci dejal minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Doslej je moral uporabnik aplikacije ob potovanju v drugo državo naložiti tudi drugo aplikacijo, ki jo uporabljajo v tisti državi. Z vzpostavljeno interoperabilnostjo oziroma čezmejno izmenjavo ključev pa to za države, ki so se pridružile izmenjavi, ni več potrebno. Ker isti sistem za obveščanje o izpostavljenosti Googla in Appla uporablja večina aplikacij za beleženje stikov evropskih držav, si mobilne naprave med seboj lahko izmenjajo naključne oddajne kode.

Kot je pojasnil minister, je Evropska komisija vzpostavila evropski centralni strežnik, na katerega se zaledni sistem slovenske aplikacije #OstaniZdrav povezal v sredo, od tam pridobiva dnevne ključe uporabnikov aplikacij drugih držav EU, tja pa pošilja ključe slovenskih uporabnikov.

Vsa izmenjava ključev poteka med centralnim evropskim strežnikom in državnimi strežniki, aplikacije se ne bodo povezovale na centralni evropski strežnik ali na kateri koli strežnik druge države. Vsi ključi pa se izmenjajo ne glede na to, ali je uporabnik zapustil državo ali ne. Uporabniki tako tudi ne bodo vedeli, ali je prišlo do tveganega stika z uporabnikom slovenske aplikacije #OstaniZdrav ali katere druge aplikacije, je dejal minister. Uporabnike je pozval, naj si aplikacijo posodobijo na najnovejšo različico. Če tega ne bodo storili, ključi iz njihove starejše, neposodobljene različice (1.3.1) po njegovih besedah ne bodo posredovani na evropski centralni strežnik, vendar bodo kljub temu pridobivali ključe iz tujine in bodo obveščeni o tveganem stiku. Povezava aplikacije na evropski strežnik je sicer uporabnikom vidna tako, da je v nastavitvah beleženja izpostavljenosti možno videti vse sodelujoče države oziroma njihove zastavice.

V čezmejni izmenjavi ključev, ki se ji je v tem tednu pridružila tudi Slovenija, po Koritnikovih navedbah trenutno sodelujejo še Avstrija, Belgija, Hrvaška, Danska, Finska, Nemčija, Irska, Italija, Latvija, Nizozemska, Poljska in Španija. V zaključnih fazah testiranja so še Malta, Norveška in Portugalska, tako je njihovo pridružitev pričakovati v kratkem.

Posodobljena različica aplikacije, ki je uporabnikom na voljo od 21. januarja, sicer prinaša še nekatere druge novosti. Med drugim so na novo uvedli vmesno oranžno stopnjo izpostavljenosti za manjše tveganje v primeru kratkotrajnega stika ali stika na večji razdalji, posodobili so priporočila, kako ravnati v primerih večjega tveganja, dodali so povezavo na e-upravo za pridobitev e-potrdila o karanteni, za natančnejše določanje stopnje tveganja pa lahko uporabnik ob okužbi vnese tudi datum začetka simptomov bolezni. Dodana je tudi povezava na spletni obrazec Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer lahko uporabnik v primeru potrjene okužbe z novim koronavirusom pridobi TAN kodo, je naštel minister. Prav tako novejša različica po njegovih navedbah omogoča pogostejši izračun in posodabljanje stanja tveganja. Stanje tveganja je lahko po novem posodobljeno do šestkrat na dan, pri čemer pa ni več prikazano število stikov, temveč število dni, v katerih smo bili izpostavljeni. Po ministrovih besedah si je sicer aplikacijo #OstaniZdrav doslej preneslo 371.246 uporabnikov. Po podatkih z vladne strani za četrtek pa je bilo v zadnjih 14 dneh izdanih 1047 TAN kod osebam s potrjeno okužbo z novim koronavirusom.