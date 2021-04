Aplikacija #OstaniZdrav delovanje prilagaja trenutni epidemiološki situaciji

To so storili po zgledu nemške različice Corona Warn App (CWA), namen spremembe pa je hitrejša in učinkovitejša zaznava morebitnega tveganega stika, so sporočili z Ministrstva RS za javno upravo (MJU).

Aplikacija #OstaniZdrav je poleg mask, razkuževanja rok in ohranjanja medosebne razdalje ključno orodje za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Uporabnikom operacijskih sistemov Android in iOS je aplikacija na voljo od avgusta 2020, od februarja letos pa je #OstaniZdrav vključena tudi v mrežo sorodnih evropskih aplikacij, kar pomeni, da deluje tudi zunaj slovenskih meja.

Pred spremembo parametrov je moral stik, da bi se upošteval v izračunu skupnega tveganja, trajati 10 minut, po novem pa se ta čas skrajšuje na pet minut. Hkrati je večja tudi zgornja mejna vrednost slabenja signala iz 73 db na 79 db, kar pomeni da bo boljše tudi zaznavanje signala Bluetooth (torej je lahko razdalja med dvema telefonoma z naloženima aplikacijama po novem večja, pa bosta aplikaciji signal vseeno zaznali), pojasnjujejo na ministrstvu.

Vse novosti bodo prenesene skupaj z dnevnimi ključi in jih uporabniki ne bodo opazili na prvi pogled, so poudarili.

Aplikacijo si je po podatkih ministrstva od 17. avgusta 2020 do 1. aprila 2021 naložilo 375.105 uporabnikov, število izdanih TAN-kod pa je bilo od 25. septembra 2020 do 1. aprila 2021 215.798.

V vmesnem času je bila aplikacija večkrat posodobljena z namenom večje uporabne vrednosti, boljše učinkovitosti in odprave nekaterih napak, ki so se pojavile v praksi. Dodane pa so ji bile tudi nove funkcionalnosti, so še dodali.

"Delovanje aplikacije je za posameznika smiselno, če si jo ta naloži takrat, ko še nima znakov bolezni, aplikacija namreč deluje tako, da beleži morebitne izpostavljenosti tveganim stikom 'za nazaj'. Uporabniki so na varen in anonimen način opozorjeni, da so bili izpostavljeni rizičnemu stiku ter s tem spodbujeni k še bolj odgovornemu ravnanju," še pravijo na MJU.