Aplikacija #OstaniZdrav: treba bo vklopiti lokacijo

Googlov aplikacijski programski vmesnik Exposure Notification API, ki so ga razvili za tovrstne aplikacije, namreč za namene določanja oddaljenosti med telefonoma poleg tehnologije bluetooth uporablja dostop do lokacijskih storitev, je pojasnil Primož Cigoj . Vklop lokacijske storitve je po njegovih navedbah posebnost Googlovega zalednega sistema. Na Googlu so jim pojasnili, da delajo na tem, da bi v novejših različicah operacijskega sistema to zahtevo odpravili, za nazaj pa verjetno ne bodo popravljali, je navedel Cigoj. Kljub temu, da Googlov zaledni sistem potrebuje dostop do lokacije za delovanje, pa aplikacija po njegovih zagotovilih nima dostopa do teh podatkov.

K uporabi aplikacije za iskanje stikov je - poleg upoštevanja navodil NIJZ in sodelovanja z epidemiološko službo - na današnji novinarski konferenci znova pozvala tudi namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Nuška Čakš Jager. "To bi nam v smislu delovnega procesa, ki je izjemno obremenjen, ob tej količini ljudi pomagalo, da bi morda širjenje vendarle zamejili, " je pojasnila.

Tudi na ministrstvu za javno upravo so znova poudarili, da aplikacija #OstaniZdrav nikoli ne bo uporabljala storitev GPS in s tem zabeležila uporabnikove lokacije. Kot so pojasnili, lahko to uporabniki tudi sami preverijo, in sicer v nastavitvah telefona znotraj menija lokacija, kjer najdejo pri dovoljenjih aplikacije seznam vseh aplikacij, ki lahko uporabljajo njihovo lokacijo. Tam lahko posameznim aplikacijam dovolijo ali zavrnejo uporabo svojih lokacij. Aplikacija #OstaniZdrav se na tem seznamu ne pojavlja, ker tega dovoljenja ne potrebuje, so poudarili.

Da aplikacija #OstaniZdrav ne uporablja lokacijskih podatkov, je mogoče po njihovih navedbah preveriti tudi v javno objavljeni izvorni kodi na portalu Github ali s podrobnejšim varnostnim pregledom same aplikacije.

Ker se mnogo uporabnikov tudi sicer izogiba stalni vklopljenosti zaznave lokacije zaradi drugih storitev in aplikacij na telefonu, na ministrstvu svetujejo, da uporabniki preverijo, katere aplikacije imajo dostop do lokacije, in dostop dovolijo samo tistim, ki jim zaupajo oziroma pri katerih lokacijo potrebujejo.