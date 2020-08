Aplikacija #OstaniZdrav za Android predvidoma 19. avgusta, za iOS konec meseca

Mobilna aplikacija za opozarjanje na stike z okuženimi z novim koronavirusom bo dostopna še ta mesec - različica za androidne naprave bo predvidoma na voljo z 19. avgustom, za naprave z iOS operacijskim sistemom pa do konca avgusta, je potrdil Kacin.

Na dopoldanski novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri sta sodelovala Mateja Logar s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri UKC Ljubljana in vladni govorec Jelko Kacin, so spregovorili tudi o uvedbi mobilne aplikacije za sledenje okuženim z novim koronavirusom #OstaniZdrav.

"Prišel sem z dopusta in jo želel naložiti na telefon, a zadeva še ni operativna," je dejal vladni govorec. Google je že prižgal zeleno luč za testno različico aplikacije, produkcijsko verzijo pa so pristojni Googlu poslali v ponedeljek. Ta ima zdaj sedem dni časa na voljo za odgovor, kar pomeni da naj bi v roku enega tedna bila potrjena še končna verzija. Nato je odločitev o objavi aplikacije na vladi, je dodal Kacin.

Če bo šlo po načrtu, bo aplikacija za uporabnike, ki imajo na mobilnih telefonih operacijski sistem Android (in po odobritvi vlade) tako na voljo 19. avgusta, za uporabnike s sistemom iOS pa konec meseca, je napovedal.

Na Hrvaškem aplikacija stop covid-19 doslej z 38.000 uporabniki

Naši južni sosedje podobno aplikacijo že uporabljajo. V prvih desetih dneh po uvedbi mobilne aplikacije Stop covid-19, s katero je mogoče spremljati kontakte okuženih z novim koronavirusom, si jo je naložilo 38.000 uporabnikov mobilnih telefonov, je potrdilo hrvaško ministrstvo za zdravje. Da bi bila aplikacija učinkovita, bi si jo moralo naložiti najmanj 2,4 milijona uporabnikov.