Organizatorji dogodkov bodo z aplikacijo lahko spremljali upoštevanje PCT

Kot je dejal minister za zdravje Janez Poklukar na današnji vladni novinarski konferenci, so v zadnjih dneh priča več dogodkom, ob kateri so ugotavljali, da je treba bolje spremljati upoštevanje pogojev PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani). Ta je sedaj pogoj za uporabo nekaterih storitev, a organizatorji doslej tega niso bilo dolžni preverjati. "V tem ali naslednjem tednu bodo vsi organizatorji javnih prireditev lahko dostopali do aplikacije za android, s katero bodo lahko anonimno spremljali upoštevanje PTC pogoja pri svojih obiskovalcih," je dejal Poklukar. "Želimo si, da si vsi udeleženci javnih prireditev teh udeležijo varno in ostanejo zdravi tudi po koncu, in da slučajno ne bi, tako kot je pred letom in pol, kakšna nogometna tekma postala žarišče prenosa ali izvora epidemije."