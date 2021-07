Preverjanje PCT tudi v notranjosti obratov, a aplikacijo še vedno nadgrajujejo

Tudi v notranjosti gostinskih in nastanitvenih obratov bo od jutri obvezno preverjanje dokazil o prebolelosti, cepljenju ali negativnem testu (pogoja PCT). Toda mobilna aplikacija je še vedno v postopku nadgradnje in za preverjanje izpolnjevanja omenjenih pogojev tako še ni na voljo. Kako bodo torej izvajalci storitev preverjali dokazila?

Hotel Triglav na Bledu: obiskanost je dobra, prevladujejo gostje iz Nemčije, Francije in Belgije, nekaj je tudi Slovencev, ki unovčujejo turistične bone, pripoveduje direktorica hotela Sonja Primožič. "Trenutno vsakega gosta ob prihodu vprašamo o potrdilu PCT in tudi že pri rezervaciji jih opozorimo, da je to potrebno za bivanje v hotelu in tudi za vstop v restavracijo," pove. Kot doda, tega do sedaj sicer še niso preverjali, ker gostom pač zaupajo.

A že od ponedeljka naprej zaupanje ne bo dovolj, po zgledu naših severnih sosedov bodo tako morali gostinci, hotelirji in tudi ponudniki sejemske ter igralniške dejavnosti izpolnjevanje pogoja dosledno preverjati. "Meni osebno to ne bo predstavljalo neke težave; če je to pogoj oziroma način, da funkcioniramo normalno, brez zaprtja, potem to pozdravljam," pove Aleš Čad iz gostilne Čad.