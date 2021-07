Aplikacija za preverjanje pogojev PCT bo popolnoma anonimizirana

Ponudniki morajo pred vstopom v gostinske lokale, igralnice in nastanitvene obrate ter pred uporabo žičniških naprav od ponedeljka preverjati izpolnjevanje PCT-pogojev. V ta namen so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje razvili posebno aplikacijo, ki bo za zdaj na voljo zgolj uporabnikom operacijskega sistema Android, ne pa tudi iOS. Aplikacija je trenutno še v fazi končne izdelave.

Ne le v gostinskih lokalih, pač pa tudi številnih drugih prostorih

Vlada je nov odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom sprejela pretekli petek. Kot so ob tem pojasnili v sporočilu po dopisni seji vlade, glede na hiter porast števila okužb z različico novega koronavirusa delta v državah članicah EU obstaja možnost poslabšanja epidemiološke situacije v Sloveniji.

Z odlokom je tako določena obveznost ponudnika blaga in storitev, da preverja izpolnjevanje PCT-pogojev (preboleli, cepljeni, testirani) za potrošnike pred vstopom v igralnice, igralne salone in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvene obrate, notranje prostore, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v prostore gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program, ter v prostore, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač.

Ponudniki blaga in storitev morajo prav tako na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti potrošnike, da je izpolnjevanje PCT-pogoja obvezno.