Vsak osmi imetnik telefona si aplikacije Ostani zdrav ne more naložiti

Aplikacijo si je naložilo manj kot 10 odstotkov oziroma malo manj kot 200.000 uporabnikov. Je to dovolj? "Več ljudi kot jo bo naložilo, bolj bo učinkovita. Treba pa se je zavedati, da to ni čarobna palica, ki bo ustavila epidemijo, četudi smo jo naložili." Gre za to, da lahko po njej obvestijo tudi stike, ki jih drugače ne bi mogli. "Ne vidim razloga, zakaj je ne bi naložil vsak, ki ima dovolj sodoben telefon," pravi Založnikova.

Po nekaterih ocenah si pri nas več kot osmina imetnikov telefonov aplikacije Ostani zdrav ne more naložiti. Gre za tiste, ki nimajo pametnih telefonov (večinoma starejši, ki sodijo v rizično skupino). Kako je to mogoče? Situacija je neugodna tudi za uporabnike iPhonov, za uporabnike Androidov pa je dosti boljša. Ne gre za stvar aplikacije Ostani zdrav, ampak za sistem obvestil, na katerem temelji in ki sta ga razvila Apple in Google. Gre za omejitev, s katero se srečujejo tudi uporabniki v drugih državah, je v oddaji 24UR ZVEČER dejala Maja Založnik , ena od ustvarjalk Sledilnika Covid.

A tudi tretjina tistih, ki imajo aplikacijo in so potrjeno okuženi, o tem ne obvesti ostalih uporabnikov. Razlog za to je lahko tudi v tem, da je moral posameznik do pred kratkim v eni uri vnesti TAN-kodo, kar pa bodo sedaj spremenili. Vnos kode je sicer popolnoma prostovoljen.

Ali lahko zaradi relativno majhnega števila uporabnikov aplikacije prihaja tudi do lažnega občutka varnosti? "Ne vem, zakaj bi se zaradi tega nekdo počutil bolj varnega. Aplikacija ne preprečuje okužb za nazaj. Če ne dobite obvestila, to tudi ne pomeni, da niste bili v stiku," pove Založnikova.

Ali je v trenutni situaciji, ko je število okužb že tako zelo naraslo, takšna aplikacija sploh še smiselna? Glede na to, da je okužen že vsak 33. Slovenec, kot je pred dnevi dejala Beovićeva, je jasno, da je vsak od nas že lahko prišel v stik z okuženim. "Vsi bi se morali obnašati odgovorno. V idealnem svetu to pomeni, da se vsi obnašamo, kot da smo potencialno okuženi in lahko to prenesemo na druge in obratno. A vemo, da realnost ni idealna. To je dodatna informacija, ki za nekoga (odvisno od navad, narave dela ...) ne bo predstavljala velike dodane vrednosti, za nekoga pa je lahko življenjskega pomena," še dodaja Založnikova.