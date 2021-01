Aplikacijo #OstaniZdrav bodo le posodobili, možne težave pri delovanju

Zaradi priprav na posodobitev aplikacije #OstaniZdrav iz verzije 1.3.1. na verzijo 1.10.1 bo danes med 20.00 in 21.00 potekala nadgradnja njenega zalednega sistema, so sporočili z Ministrstva RS za javno upravo.

Aplikacija v tem času ne bo posodabljala stanja tveganja za okužbo. V izogib težav pri vnosu TAN-kode bo od 17.00 do 21.30 ustavljeno dodeljevanje TAN-kod. Ker gre za nadgradnjo zalednega sistema, za uporabnike aplikacije #OstaniZdrav večjih sprememb ne bo, zagotavljajo na ministrstvu.

V omenjenem času bodo nadgradili zaledni sistem, tehnična ekipa ministrstva pa bo v tem času delovanje posodobljenega zalednega sistema tudi testirala in s tem preverila njegovo delovanje.

Se pa med 20. in 21. uro lahko pojavi zakasnitev posodabljanja aplikacije. Po 21. uri bo aplikacija normalno delovala, izvedene bodo tudi posodobitve stanja tveganja za okužbo, ki bi se morale zgoditi v tem času, so še sporočili.

Spomnimo ...

Nadgradnja in posodobitev prihaja potem, ko smo prejšnji teden poročali, da uporabniki opozarjajo, da slovenska različica izvorno nemške aplikacije ni bila posodobljena že več kot tri mesece. Tudi na ministrstvu za javno upravo so sprva priznali, da aplikacija ne deluje optimalno, in to potem, ko so jo na vladi sredi decembra uvrstili celo med pogoje za prehajanje občinskih meja.