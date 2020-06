Argentinski pastor iz protesta proti omejitvam zaradi covida-19 cerkev spremenil v bar

Evangeličanska cerkev v Argentini je ponovno odprla svoja vrata, a v malo drugačni obliki – zdaj so bar, pastor pa je oblečen v natakarja. To so naredili iz protesta proti omejitvam zaradi novega koronavirusa, ki še vedno veljajo v državi, s tem pa maše še niso dovoljene oziroma so omejene na 10 ljudi, medtem ko lokali lahko obratujejo.

Pastor Daniel Cattaneoiz evangeličanske cerkve Redentor v argentinskem San Lorenzu je prvo mašo po sprostitvi nekaterih ukrepov zaradi novega koronavirusa vodil oblečen v natakarja, piše britanski Guardian. Argentinska cerkev je svoja vrata ponovno odprla, tako da so se odločili, da jo bodo preobrazili v lokal. V cerkev so namestili mize, pastorji pa so se preoblekli v natakarje, biblijo pa so po prostoru nosili kar na pladnjih. Prva maša je bila pravzaprav protest, s katerim so želeli sporočiti, da je odprtje lokalov in sprostitev mnogih drugih ukrepov ob tem, ko religiozni obredi še niso dovoljeni, nesmiselno. "Danes stojimo tukaj pred vami oblečeni v natakarje s pladnji v rokah, ker je to očitno edini način, da vam lahko posredujemo božjo besedo,"je dejal Cattaneo. "Torej poleg teletine, ki je ravno na poti do mize štiri, z vami delimo tudi božjo besedo. Vera je naša ustavna pravica. Bari se lahko odprejo, trgovine se lahko odprejo, zakaj diskriminirajo nas,"je na sredinem dogodku še dejal pastor.



Čeprav imajo v Buenos Airesu še precej težav z naraščanjem okužb z novim koronavirusom, je epidemiološka slika v preostanku države dobra. V provinci Santa Fe, kjer se nahaja cerkev Redentor, širjenje virusa uspešno nadzorujejo, svoja vrata pa so ponovno odprli lokali in trgovine. Maše so še vedno omejene na 10 ljudi, a tudi ukrepi v restavracijah so strogi – kapacitete so morali zmanjšati za 70 odstotkov, prav tako pa morajo vzeti podatke vseh strank, v primeru, da bi kdo od njih pozneje bil pozitiven na testu za novi koronavirus. Cattaneo ima v mislih še druge alternative, s katerimi se želi izogniti omejitvam. Napovedal je tudi drive-in mašo na polju v bližini cerkve. Novinar Pablo Gata Gaviraje na Twitterju zapisal: "To nedeljo ob treh popoldne se bodo na zemlji za pokopališčem zbrali verniki v svojih avtih in prisluhnili pastorjevim besedam."

