Armenski predsednik okužen s koronavirusom obstal v Londonu

67-letnik je odšel na testiranje, ker je imel simptome okužbe z novim koronavirusom, so pojasnili v njegovem uradu. V Londonu se je mudil, ker je tam praznoval novo leto z družino in vnuki, pa tudi zaradi operacije na nogi, so dodali. Svojo predsedniško vlogo bo začasno opravljal na daljavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vloga predsednika je v Armeniji predvsem protokolarne narave, saj so izvršna pooblastila pretežno v rokah premierja Nikole Pašinjana. Tudi on se je junija skupaj z družino okužil z novim koronavirusom. Kavkaška država s približno tremi milijoni prebivalcev se le s težavo spoprijema s pandemijo covida-19. Glede na zadnje, v torek objavljene podatke so do zdaj našteli približno 160.000 potrjenih primerov in 2878 smrti.

Oblasti so bile deležne kritik zaradi ukrepanja, češ da so prepozno zaprle meje države in da so državljani zmedeni zaradi nasprotujočih si sporočil pristojnih. Razmere so se še zaostrile v šesttedenskem obdobju spopadov z Azerbajdžanom za nadzor nad Gorskim Karabahom. Na začetku novembra se je konflikt končal z mirovnim dogovorom, h kateremu je prispevala Rusija. V spopadih je življenje izgubilo več kot 6000 ljudi.