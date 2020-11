Arnes: Spletne učilnice po uvodnih zapletih delujejo brez težav

V ponedeljek je imelo težave okoli 30 do 50 odstotkov uporabnikov, med 8. in 11. uro so zaznali počasnejše delovanje učilnic. Težave so odpravili, odzivnost v učilnicah pa je dobra, so povedali na Arnesu.

Starši šolajočih otrok so namreč v začetku tedna poročali, da se ne morejo prijaviti v učilnice, drugi pa so se lahko prijavili, a storitve niso delovale tekoče.

Arnes je sicer v četrtek zabeležil 415.000 obiskov spletnih učilnic in 149.000 unikatnih uporabnikov, ki so si ogledali 4,8 milijona strani. Skupaj imajo že več kot 200.000 uporabnikov, kar Arnesove učilnice na svetu uvršča med 100 največjih registriranih sistemov Moodle.

Spletne učilnice šolam zagotavlja javni zavod Arnes, akademska in raziskovalna mreža, ki ga je leta 1993 ustanovila vlada. Na šolskem ministrstvu so pojasnili, da je bila odločitev o uporabi spletnih učilnic sprejeta od leta 2004 v okviru več projektov o uvajanju IKT v uporabo v šolo. Od takrat se spletne učilnice v slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih uporabljajo ves čas.

V Arnesovih videokonferencah so imeli v četrtek več kot 290.000 uporabnikov v več kot 18.000 videokonferenčnih sobah. Poleg tega so beležili tudi skoraj 6,8 milijona dostopov do predalov elektronske pošte in 3,4 milijona obiskov spletišč na Arnesovem omrežju.

Kot so pojasnili, so med počitnicami sistem spletnih učilnic znatno izboljšali in pospešili, a gre za kompleksen sistem, ki se je moral v kratkem času prilagoditi stokratni obremenitvi."Ob takem povečanju je težko vnaprej predvideti vsa možna ozka grla, ki se lahko pojavijo na zelo različnih ravneh, od uporabniškega vmesnika, različnih ravni programskega okolja, podatkovnih baz in omrežne komunikacije med deli sistema," so zapisali na Arnesu.

Tako kot ustanove, ki se z izobraževanjem na daljavo ukvarjajo v drugih državah, s katerimi sodelujejo, na Arnesu pridobivajo izkušnje o delovanju sistemov v povsem spremenjenih razmerah, so še pojasnili.