Sistem za pouk na daljavo se je sesul že prvi dan. Arnes: Težave smo odpravili

Sistem je bil obremenjen štirikrat kot spomladi, ko so šolarji šolsko učilnico prvič zamenjali za računalnik. kar pomeni, da so imeli v ponedeljek nekateri učenci težave najprej s prijavo, nato pa prenosom učnih ur. Od ure slovenščine je šolarka denimo odnesla tole: "Sistem ni dobro delal in slabo se je slišalo."Podobno smo slišali tudi od drugih učencev:"Jaz nisem imel problemov, imam pa sošolce, ki jim že ves dan posredujem podatke, ker jim je vse zablokiralo."

Šolarji se zavedajo, da je trenutno zdravje pred šolo, v katero pa so včeraj še vedno lahko odšli tisti na razredni stopnji. Zvečer, ko je premier Janez Janša kar na Twitterju razglasil epidemijo, to ni bilo tako jasno. No, zdaj je: za prvi, drugi, tretji, četrti in peti razred sprememb do krompirjevih počitnic naj ne bi bilo.

Ministrica za izobraževanjeSimona Kustecobljublja: "Vsekakor bomo pravočasno obvestili tako starše kot zaposlene, kakšni bodo ukrepi za naprej."

Šola na daljavo pa ne pomeni nujno dolgih ur pred ekranom. Na osnovni šoli v Škofljici so na primer predlagali, da bi preko videokonferenc izvajali le zahtevnejše predmete, kot so slovenščina, matematika in angleščina.

Tehnične težave, do kakršnih je prihajalo v ponedeljek, še bolj poglabljajo že obstoječi strah nekaterih staršev. Zakaj je do njih sploh prišlo, pa ob milijonskem vložku ministrstva v Arnes ostaja dobro vprašanje. Mnoge zanima tudi, ali se bodo nadaljevale.

Kaj na to odgovarja direktor Arnesa?

",Arnes nudi vrsto storitev, ki so potrebne za izobraževanje na daljavo, in danes se dve od teh storitev nekako nista obnašali, kot smo pričakovali,"pravi direktor Arnesa Marko Bonač.

Po njegovih besedah so imeli težave s prijavo in upočasnjenim delovanjem učilnic, obe težavi pa naj bi že odpravili."Tudi danes ponoči bomo delali, da bodo zjutraj vse storitve delovale," je sinoči še obljubil Bonač.