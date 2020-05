Arsenovič Maribor razglasil za območje brez covida

Obdobje 28 dni predstavlja dvakratno inkubacijsko dobo novega virusa. Če v tem času ni novih primerov, to po zdravstveni definiciji pomeni, da je to območje brez okužbe, izpostavljajo na mariborski občini.

Župan Saša Arsenovičse je v današnjem nagovoru, ki ga je objavil na družbenem omrežju Facebook, zahvalil vsem meščankam in meščanom, da so upoštevali zaščitne ukrepe, ter vsem službam, ki so sodelovale v soočanju z novim koronavirusom. "14. marca smo bili prvi, ki smo zapirali in odločno začeli z zaustavljanjem širjenja covida. Danes, dva meseca in pol potem, lahko z veseljem in ponosom razglasim Maribor za covid prosto cono," je dejal.

Skupno so v Mariboru zabeležili 28 okužb z novim koornavirusom, kar je za tako veliko mesto velik uspeh, meni župan. "S svojim zgledom smo bili dober primer ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi," je prepričan. "To mi daje upanje, da bomo skupaj uspeli tako složno narediti tudi ne le ekonomski preboj, ampak tudi razvoj našega čudovitega mesta," je dodal.

Izpostavil je tudi, da tako v mariborskem zdravstvenem domu kot kliničnem centru ni bilo nobenega primera neposrednega prenosa okužbe z novim koronavirusom z bolnika na zaposlene. "Še enkrat se zahvaljujem vsem, ki ste pomagali," je dejal.

Prvi primer okužbe z novim koronavirusom so v Mariboru zabeležili 5. marca pri 32-letniku, ki je zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor. Na mariborsko vstopno točko za bolnike s sumom na koronavirusno bolezen je prišel takoj, ko so jo odprli.